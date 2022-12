Bevor Gäste kommen: Last-Minute-Tipps, wie die Wohnung in fünf Minuten sauber wird

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Es hat sich spontaner Besuch angekündigt? Dann bloß nicht in Panik verfallen. Mit wenigen Tricks sorgen Sie dafür, dass das Chaos verschwindet.

Wer einige Abende nacheinander eingekuschelt auf dem Sofa oder viel Zeit im Homeoffice verbringt, wird schnell merken, dass sich nach und nach etwas Unordnung einschleicht: Eine schmutzige Tasse hier, ein Stapel Briefe da – und schon bald wirkt es, als hätte schon lange niemand mehr geputzt. Wenn sich dann auch noch spontan Besuch ankündigt, ist erst einmal Aufregung angesagt. Wie wird man das Chaos möglichst schnell und effektiv los? Mit drei Tricks lassen Sie die Wohnung wieder sauberer wirken.

Räumen Sie Kleidung und Utensilien in Körbe

Herumliegende Kleidung werfen Sie am besten in einen dafür vorgesehenen Korb. So sind die Textilien aufgeräumt und gleichzeitig außer Sichtweite – zum Beispiel, wenn der Behälter über einen Deckel oder eine Klappe verfügt. Auch andere Gegenstände, wie Magazine, lassen sich einfach in Körbe oder Kisten räumen, bevor der Besuch kommt. Herumliegende Briefe landen in einer Papierablage oder Gewürze in ihr Gewürzregal. So ist schon wieder etwas Ordnung eingekehrt.

Wenn sich spontan Besuch ankündigt, muss die Wohnung oft in Windeseile vorzeigbar gemacht werden. © Imago

Schließen Sie Schränke und Schubladen

Offene Regale eigenen sich perfekt, um die Büchersammlung oder Fotos zur Schau zu stellen – doch alles andere, das nur herumliegt und für Unordnung sorgt, sollten Sie hinter verschlossene Schränke und Schubladen verschwinden lassen. Schließlich werden die Gäste in der Regel nicht Ihre Stauräume durchwühlen – und es entsteht der Eindruck von Sauberkeit. Wenn die aufgeräumten Gegenstände eigentlich an einen anderen Ort gehören, können Sie das immer noch im Nachgang korrigieren.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Kuscheldecken und Bettwäsche falten

Wenn die Kuscheldecke zusammen geknäult auf dem Sofa liegt, wirkt das auf den ersten Blick unordentlich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Decke aber falten oder auf der Couch ausbreiten, sodass es gleich viel einladender und aufgeräumter wirkt. Dasselbe gilt für die Bettwäsche: Gleich nach dem Aufstehen wirkt das Bett erst einmal chaotisch – doch schnelles Falten und Glätten löst das Problem im Nu.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Einmal kurz mit dem Besen durchkehren

Selbst wenn man erst vor Kurzem durchgewischt hat: Staub, Haare und Essenskrümel sammeln sich rasend schnell in den Zimmerecken oder unter Tischen. Wenn die Wohnung also ordentlich aussehen soll, sollten Sie wenigstens einmal kurz mit dem Besen die wichtigsten Räume, in denen sich die Gäste aufhalten werden, durchkehren.