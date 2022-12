Laminat mit Hausmitteln reinigen: Was eignet sich für den empfindlichen Boden?

Von: Anne Hund

Setzen Sie nur besonders schonende Mittel ein und achten Sie darauf, dass der Boden ja nicht zu nass wird. Tipps und Hilfen für die Reinigung.

Wer Laminat reinigen will, sollte behutsam vorgehen. Oft genügt es, wenn Sie den Staub oder Schmutz an der Oberfläche mit dem Staubsauger entfernen. Verwenden Sie am besten einen Staubsaugeraufsatz für Laminat- und Parkettböden, damit Sie keine Kratzer produzieren.

Laminat: Wischen Sie den Boden lediglich nebelfeucht

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen sollten Sie den Boden höchstens nebelfeucht wischen. Denn dringt Wasser in die Fugen ein, wölbt sich das Material. Solche Schäden sollten Sie unbedingt verhindern, denn das kann richtig ins Geld gehen. Für die Pflege des Laminats sollten Sie nach dem Wischen mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Gehen Sie bei der Reinigung des Bodens behutsam vor. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Verzichten Sie auf scharfe Reinigungsmittel

Verzichten Sie außerdem auf starke chemische Reinigungsmittel, die den Boden angreifen könnten sowie auf Schwämme oder ähnliches Putzzubehör. Sondern verwenden Sie besser einen Lappen oder Wischmopp mit weicher Oberfläche. Manche Experten schwören beim Reinigen des Bodens zudem auf schonende Hausmittel.

Laminat mit Hausmitteln reinigen – was eignet sich zum Putzen?

Zu dem Wischwasser geben Sie einen Tropfen mildes Spülmittel. Damit lassen sich Schmutz und Schlieren am Boden schonend beseitigen.

Auch etwas Kern- oder Neutralseife können Sie zu dem Wischwasser geben, damit das Laminat auf sanfte Art und Weise wieder sauber wird.

Bei starkem Schmutz oder wenn etwas am Boden klebt, hilft es zudem, wenn sie dem Putzwasser einen kleinen Schuss Essig beimischen. Achten Sie auf die stark verdünnte Form. Das Portal Fuersie.de empfiehlt auf fünf Liter Wasser maximal ein bis zwei Esslöffel Haushaltsessig.

Für den Abrieb von Schuhen rät das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de zudem, zum Radiergummi zu greifen. Auch damit könne man den Schmutz auf Laminat entfernen. Das könnte sich zumindest bei kleinen Stellen eignen.

Pflegetipp für Laminat- oder Parkettboden

Noch ein Pflegetipp: Ist Ihr Parkett- oder Laminatboden mit der Zeit stumpf geworden, sollten Sie ihn mit Leinöl pflegen. Das sorgt für Glanz und füllt kleine Beschädigungen wieder auf. Dazu tragen Sie das Leinöl vorsichtig auf dem Boden auf, lassen es einwirken und entfernen die Reste mit einem Tuch. Erfahren Sie zudem hier, welche Hausmittel bei Teppichflecken helfen.