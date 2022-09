Kürbisblätter nicht wegschmeißen: Sie sind gesund!

Kürbisblätter kann man mitessen, wenn es sich bei den Sorten nicht um Zierkürbisse handelt. © Gianna Schade/Imago

Dass man die Blätter von Speisekürbissen mitessen kann, wissen nur die wenigsten. Folgendes können Sie aus den Kürbisblättern zubereiten.

Wer Kürbisse im Garten selbst anbaut, der lässt die großen grünen Blätter der Kürbispflanze meist links liegen oder entsorgt sie auf dem Kompost oder in der Mülltonne. Dabei können Sie sie einfach mitessen.

Bisher stehen Kürbisblätter nur in China und einigen afrikanischen Ländern auf dem Speiseplan und sind dort ein beliebtes Gemüse. Zu Recht, denn laut dem Bundeszentrum für Ernährung sind Kürbisblätter gesund, da sie reich an Proteinen, essenziellen Aminosäuren sowie Vitaminen und Mineralstoffen sind. Außerdem beinhalten sie hohe Mengen an sekundären Pflanzenstoffen sowie Phenolen. Je älter die Kürbisblätter sind, desto aufwändiger ist die Zubereitung. Junge Blätter hingegen schmecken milder und weisen so gut wie keine Fasern und Stacheln auf. Auch die Stängel junger Pflanzen können Sie mitessen, sie ähneln Mangold oder Spinat.