Kürbis kinderleicht entkernen: Hollywoodstar Jennifer Garner verrät ihren Handmixer-Trick

Von: Jasmin Farah

Teilen

Halloween steht vor der Tür. Dann heißt es wieder Kürbis schnitzen. Zuvor steht eine leidige Aufgabe an: das Entkernen. Es geht einfacher als gedacht.

Kürbissuppe, -kuchen oder einfach nur als gruselige Balkondeko: Aus dem orangen Fruchtgemüse lässt sich allerhand anstellen und zubereiten. Kein Wunder also, dass es wie kein anderes Gemüse für den Herbst steht. Doch es gibt eine leidige Sache: Das Innere des Kürbisses ist zwar köstlich, aber schwer herauszubekommen.

Kürbis kinderleicht entkernen: Hollywoodstar Jennifer Garner verrät ihren Handmixer-Trick

Dazu schneidet man oben an einem Ende des runden Gemüses eine Art Deckel ab, um an das Innere zu gelangen. Nun geht es daran, die Kürbiskerne zu entfernen. Manche machen sich die Mühe, diese mit einem großen Löffel, mitsamt dem Fruchtfleisch auszuschaben. Doch das dauert nicht nur, sondern kann manchmal auch zu einer echten Sauerei in der Küche führen.

Das weiß auch Hollywoodstar Jennifer Garner. Die teilt deshalb mit ihren 13,7 Millionen Instagram-Followern ihren sogenannten „Handmixer-Hack“ in einem kurzen Clip, wie das Entkernen des Kürbisses schneller geht. Und dabei legt sich die Mutter von drei Kindern richtig ins Zeug.

Kürbis kinderleicht entkernen: So gehen Sie mit dem Handmixer vor

Zuerst schneidet sie das obere Drittel ab, dann kommt der Handmixer, den man gewöhnlich zum Teig kneten verwendet, zum Einsatz. Hierzu geht sie mit dem Handmixer ganz bis in die entstandene Höhle hinein, sodass nichts rausspritzen kann. Nun schaltet sie das Gerät auf die höchste Stufe und wartet, bis dieser das komplette Fruchtfleisch mitsamt Kernen von den Wänden entfernt hat.

Lesen Sie auch Fassaden wie in Flammen - Wilder Wein im Herbst

Kürbis im Herbst: Die besten zehn Sorten Fotostrecke ansehen

Schließlich kann sie die Kerne ganz leicht mit einem Löffel entnehmen und in ein Sieb geben. Dort wäscht sie die Kerne ab, entfernt mit den Händen übrig gebliebenes Fruchtfleisch, das sich daran befindet und welches sie dann wiederum in eine separate Schüssel gibt. Die Kerne lassen sich anschließend rösten und andere Speisen damit verfeinern. Mit diesem Hack geht nichts des wertvollen Inneren des Kürbisses verloren. Mit der Folge, dass alles weiterverwertet werden kann und nichts im Müll landen muss.

Über eine halbe Million Instagram-User finden Garners Trick super und haben ihren Post bereits gelikt. Zudem kommentieren unzählige von ihnen, wie „brillant“ sie diesen Lifehack finden und dass sie ihn unbedingt auch ausprobieren wollen. Übrigens: Auch der ausgehöhlte Kürbis lässt sich wunderbar mit Schale weiterverarbeiten. So lässt er sich sehr gut mit Käse wie Camembert füllen, für eine andere Art des Käsefondues.