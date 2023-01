Kondenswasser am Dachfenster: Wasser wegwischen, sonst kommt der Schimmel

Dachgeschoss besonders anfällig

Besonders im Winter bildet sich an der Innenseite vieler Dachfenster Kondenswasser. An nassen Scheiben kann jedoch schnell Schimmel entstehen.

Vermutlich haben Sie morgens auch schon einmal Kondenswasser an Ihren Fensterscheiben entdeckt. Auch an Dachfenstern schlägt sich in der kalten Jahreszeit gerne Wasser nieder. Woran das liegt – und was jetzt zu tun ist.

+ Wenn sich Kondenswasser am Dachfenster bildet, ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch. © Michael Bihlmayer/Imago

Kondenswasser am Dachfenster: Ursache für nasse Scheiben

Kondenswasser bildet sich immer dann an den Dachfensterscheiben, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Warme Luft nimmt mehr Luftfeuchtigkeit auf als kalte. Die Luftfeuchtigkeit in den Zimmern schlägt sich dann als Tauwasser an den Scheiben nieder, die über Nacht abgekühlt sind.

Dachfenster sind besonders häufig von Kondenswasser betroffen, wie das Portal Dach.de informiert. Das liegt etwa daran, dass die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss oft am höchsten ist. Hier sammelt sich nämlich die aufsteigende, warme Luft des Hauses und damit auch die Luftfeuchtigkeit, welche etwa durch Atmen, Wäschetrocknen, Duschen oder Kochen entsteht. Das Wasser schlägt sich dann an der kältesten Stelle des Raums schlägt nieder, was meist die Dachfenster sind.

Laut dem Hersteller Velux tragen auch die schräge Bauweise der Dachfenster dazu bei, dass sich hier vermehrt Schwitzwasser ansammelt.

Inzwischen kommt Kondenswasser immer häufiger vor, was an der guten Dämmung von Neubauten liegt. Die warme, feuchte Luft kann hier nicht mehr so gut entweichen wie in Altbauten, was wiederum die Luftfeuchtigkeit steigert.

Was tun, wenn sich Kondenswasser am Dachfenster gebildet hat?

Sind Dachfenster häufig nass, ist das nicht nur eine Frage der Optik: Durch die Nässe kann sich schnell Schimmel bilden. Schimmelsporen finden sich überall im Haus. Durch konstante Feuchtigkeit und einen guten Nährboden (Holz, Farbe) fühlt sich Schimmel richtig wohl und beginnt sich dann zu vermehren. Deshalb sollten Sie das Kondenswasser immer mit einem Tuch abwischen – am besten jeden Morgen nach dem Aufstehen. Im nächsten Schritt sollten Sie sich an die Bekämpfung der Ursachen machen.

Wie vermeide ich Kondenswasser am Dachfenster?

Der einfachste Weg, um Kondenswasser am Dachfenster zu verhindern, ist ausreichendes, regelmäßiges Lüften. So gelangt die feuchte Luft nach draußen, und trockene Außenluft nach innen. Als Faustregel gilt: Drei- bis viermal am Tag für etwa fünf Minuten lüften. Durchzug ist dabei besonders wirkungsvoll. Unter dem Dach kann es sogar sinnvoll sein, alle zwei Stunden zu lüften, wenn nötig.

Die Luftfeuchtigkeit sollte bei zwischen 40 und 50 Prozent liegen, bei einer Raumtemperatur von 21 Grad. Rollläden an den Dachfenstern sowie Wabenplissees können dabei helfen, die Raumtemperatur konstant zu halten und so Kondenswasserbildung am Dachfenster zu verhindern. Vermeiden Sie außerdem, Ihre Wäsche in der Wohnung zu trocknen, sondern lieber auf dem Balkon.

