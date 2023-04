Vor Ostern keine Wäsche waschen – was steckt hinter diesem Brauch?

Karwoche

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Laut eines alten Osterbrauchs soll in der Karwoche keine Wäsche gewaschen werden. Wer dennoch die Waschmaschine anstellt, dem soll gewaltiges „Unheil“ drohen.

Rund ums Wäschewaschen und den Haushalt ranken sich im Jahresverlauf zahlreiche Bräuche. So soll etwa zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche aufgehängt werden. In der aufgespannten Wäscheleine könnten sich ansonsten die Geister verfangen, die gemäß einer germanischen, vorchristlichen Legende in den Rauhnächten ihr Reich verlassen. Auch an Ostern gibt es einen solchen Brauch, der Wäschewaschen in der Woche vor Ostern, der sogenannten Karwoche, verbietet. Der Grund dafür ist jedoch ein anderer.

+ Gemäß einem alten Brauch droht Unheil, wenn in der Woche vor Ostern Wäsche gewaschen wird. © Zoonar/Imago

Keine Wäsche waschen in der Karwoche – woher stammt der Brauch?

Das „Waschverbot“ in der Karwoche, also der Woche vor Ostern, hat einen christlichen Hintergrund. Der Brauch ist im „Mittelelbischen Wörterbuch“ dokumentiert. Wer demnach in der Karwoche ein gewaschenes Hemd trägt und erkrankt, dem ereile laut der Überlieferung der baldige Tod. Selbiger droht übrigens auch, wenn man in der Karwoche Erbsen kocht. Ebenfalls ungern gesehen sind Näharbeiten, Holzhacken oder Schlachten.

Eine genaue Begründung, warum ausgerechnet zu dieser Zeit die Schmutzwäsche warten muss, ist jedoch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass sich die Menschen in dieser Woche vor allem auf die Buße der Karwoche und das Gebet konzentrieren sollen, statt ihre Zeit mit Hausarbeiten und Körperpflege zu verbringen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Auch Gartenarbeit ist in der Karwoche tabu

Aber nicht nur Wäsche waschen sollten Sie in der Karwoche bleiben lassen. Auch das Wühlen in der Erde, etwa für Garten- oder Feldarbeiten, ist zu dieser Zeit und insbesondere am Karfreitag tabu. Laut des Brauchtums könnten diese Arbeiten die Totenruhe stören und damit auch die Grabruhe Jesu.

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient

Nach Ostern kann es aber dann richtig losgehen mit der Gartenarbeit. Im Frühjahr braucht etwa der Rasen eine ordentliche Portion Pflege. Und auch die Beete warten darauf, mit neuem Saatgut und Pflänzchen in die neue Gartensaison zu starten

Rubriklistenbild: © Zoonar/Imago