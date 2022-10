Kaki pflanzen: Staunässe im Beet auf jeden Fall vermeiden

Kakifrüchte müssen nachreifen, um süß zu schmecken. (Symbolbild) © mturhanlar/Imago

Kakibäume brauchen einen sonnigen, warmen und trockenen Standort im Garten. Da sie keine Kälte mögen, müssen sie im ersten Jahr im Kübel überwintern.

Kakis haben auch in Deutschland mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Die kleine, gelbe Frucht schmeckt süß und ist zeitgleich saftig, was viele Gärtnerinnen und Gärtner auf den Geschmack gebracht hat. Wer sich gerne einen eigenen Kakibaum in den Garten pflanzen möchte, muss Acht geben: Die Pflanze verträgt kalte Winter nicht sehr gut.

Welche Kaki-Sorte den Winter im Garten gut übersteht, weiß 24garten.de.

Seinen Ursprung hat der Kakibaum in Nordamerika und Südostasien und wächst besonders gut an einem sonnigen, geschützten Ort im Garten. Wer solch eine Ecke noch frei hat, sollte gleichzeitig beachten, dass ein Kakibaum die Größe eines kleinen Apfelbaums erreichen kann. Etwas Platz sollten Gärtnerinnen und Gärtner also einplanen.