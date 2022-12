Kaffeesatz nicht entsorgen: Drei Tipps, wie Sie den Alleskönner stattdessen clever nutzen

Von: Anne Hund

Teilen

Wer gerne das ein oder andere Tässchen Kaffee daheim trinkt, kann den vermeintlichen Abfall der Bohnen zum Putzen von Töpfen verwenden – oder für die Schönheitspflege.

Getrockneter Kaffeesatz ist ein toller Pflanzendünger – dank seiner vielen Nährstoffe. Vor allem bei Zimmer- oder Balkonpflanzen, die saure Böden mögen, können Sie ihn gut als Dünger verwenden. Kaffeesatz können Sie im Haushalt aber auch auf andere Art und Weise weiter verwerten. Schmeißen Sie ihn also auf keinen Fall weg. Öko-Test erklärt, was Sie stattdessen alles damit anstellen können. Hier eine Auswahl – hätten Sie es gewusst?

Viele gönnen sich daheim gern das ein oder andere Tässchen Kaffee. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

1. Kaffeesatz als Scheuermittel

Fettige Töpfe oder der verschmutzte Grillrost können Sie mithilfe von Kaffeesatz auf natürliche Weise säubern. Ökotest.de rät, den Kaffeesatz einfach auf die verschmutzte Stelle zu geben, mit einem Schwamm sanft zu schrubben und mit klarem Wasser nachzuspülen. Auf ein chemisches Reinigungsmittel kann man somit verzichten, so das Fazit.

2. Kaffeesatz gegen starke Gerüche in der Wohnung

Kaffeesatz soll sich zudem bestens eignen, um unangenehme Gerüche in der Küche oder Wohnzimmer zu vertreiben. Dazu solle man eine Schale mit getrocknetem Kaffeesatz im jeweiligen Raum platzieren, raten die Experten. Und, so heißt es weiter in dem Beitrag: „Wenn Sie Zwiebeln oder Knoblauch geschnitten haben, können Sie danach die Hände mit Kaffeesatz abreiben, das neutralisiert den Geruch.“

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

3. Kaffeesatz für ein natürliches Körper-Peeling

Sogar der Schönheit soll der vermeintliche Abfall von Kaffeebohnen dienen. In Kombination mit einem guten Oliven- oder zum Beispiel Kokosöl kann daraus ein Peeling entstehen: Für das gesunde, selbstgemachte Körperpeeling solle man den getrockneten Kaffeesatz mit dem Öl zu einem zähen Brei vermischen, heißt es in dem Beitrag. „Das Peeling wenden Sie am besten unter der Dusche an. Es ist für den ganzen Körper geeignet und sorgt für weiche, samtige Haut.“ Soll ein Gesichtspeeling daraus werden, solle man dem Gemisch „einfach noch etwas Honig“ hinzufügen.

Sie wollen Garten-Möbel reinigen? Auch mit Hausmitteln funktioniert es. Erfahren Sie zudem hier, wie Sie Schmutz im Spülbecken mithilfe natürlicher Mittel loswerden.