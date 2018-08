Mit diesem Trick retten Sie eingelaufene Jeans

Sie haben Ihre Jeans zu heiß gewaschen und nun ist sie zu klein? Kein Problem, eingelaufene Jeans können Sie mit einem einfachen Trick retten.

Egal, ob als kurze Hot-Pants oder in der langen Variante: Jeans sind ein echter Dauerbrenner auf den Laufstegen dieser Welt. Viele Jeans-Liebhaber tragen sie fast täglich, schließlich sind sie bequem, robust und sehen gut aus.

Jeans eingelaufen: So retten Sie Ihre Lieblingshose

Doch einmal zu heiß gewaschen - und schon kann die Lieblingsjeans eine Nummer zu klein sein. Mit einem Trick können Sie das eingelaufene Stück jedoch noch retten:

1. Befeuchten Sie Ihre Jeans an den Stellen, an denen Sie zu eng ist (etwa am Bund).

2. Nun ziehen Sie die Jeans an dieser Stelle kräftig in die Länge - fertig!

Ergebnis: Nach dem Trocken sollte die Jeans dann wieder passen.

Für Hartgesottene: Mit Jeans in Badewanne legen

Wenn die Jeans noch einigermaßen passt, können Hartgesottene auch einen anderen Trick anwenden: Zwängen Sie sich in ihre eingelaufene Jeans und legen Sie sich damit für etwa 15 Minuten in die Badewanne. Diese sollte mit warmen Wasser gefüllt sein. Anschließend ziehen Sie das gute Stück wieder aus und hängen die Jeans zum Trocknen auf. Fertig!

Profis meinen: Jeans besser nicht in der Waschmaschine waschen

Von Andrea Stettner/showheroes