Von: Andrea Stettner

Ein Winterschnitt sorgt dafür, dass Obstbäume im Frühjahr besser austreiben. Januar und Februar ist die ideale Zeit dafür. Zu kalt sollte es jedoch nicht sein.

Im späten Winter befinden sich Obstbäume in der sogenannten Saftruhe. Das heißt, die Bäume bilden weniger Pflanzensaft und Verletzungen heilen besser. Der beste Zeitpunkt also, um bestimmten Obstbäumen einen Rückschnitt zu verpassen. Aber auch im restlichen Garten gibt‘s im Januar schon viel zu tun. Damit der Winterschnitt auch gelingt, sollten allerdings nicht zu viele Äste weichen. Welche Obstbäume Sie im Januar schneiden sollten – und was es zu beachten gilt.

Januar und Februar ist die ideale Zeit, um Obstbäume zu schneiden. © Kantaruk Agnieszka/Imago

Obstbaumschnitt im Januar: Welche Obstbäume jetzt einen Rückschnitt benötigen

Warten Sie im Januar einen Tag ab, der trocken und leicht sonnig ist. Die Außentemperatur sollte laut garten.de nicht unter -3 Grad liegen. Unter diesen Bedingungen gelingen die Schnitte am besten, da das Holz bei Frost schnell bricht. Bei zu feuchtem Wetter bilden sich zudem schnell Pilzkrankheiten an den Schnittwunden. Greifen Sie zu einer scharfen Gartenschere, dann kann‘s auch schon losgehen.

Am besten für einen Winterschnitt eignen sich Kernobstbäume wie

Apfelbäume

Birnbäume

Quittenbäume

Andere Obstbäume, wie etwa Kirschbäume, dürfen erst im Sommer geschnitten werden.

Der Winterschnitt soll dazu dienen, dem Obstbaum eine schöne Form zu verleihen, ihn zu kräftigen und im Frühjahr zum Austreiben zu animieren. Entfernen Sie zunächst abgestorbene Triebe vom Obstbaum. Anschließend kürzen Sie ausladende Zweige und Triebe. Mehr als die Hälfte der Pflanze sollte dabei jedoch nicht abgeschnitten werden, damit sie noch genügend Kraft besitzt, um im Frühjahr austreiben zu können.

Große Schnittwunden behandeln, sonst dringen Krankheiten in das Holz

Laut dem Portal Mein schöner Garten sollten größere Schnittwunden beim Obstbaum behandelt werden, damit keine Krankheiten eindringen, die das Holz zerstören. Dazu schneiden Sie die Wundränder mit einem Messer sauber ab, wischen die Wunde mit einem Handtuch trocken und tragen anschließend ein Wundschlussmittel mit einem Pinsel auf.

