Das erste Grün auf dem Balkon: Sieben Frühlingsboten, die man im Januar pflanzen kann

Von: Ines Alms

Teilen

Nicht jeder Frühblüher aus dem Gartencenter fühlt sich mit Schnee wirklich wohl. © Panthermedia/Imago

Im Januar kann es mild oder lausig kalt sein. Wer trotzdem mit einem begrünten Balkon in das Jahr starten möchte, kann zu kälteverträglichen Pflanzen greifen.

In den letzten Jahren war es immer schwer vorherzusehen, wie viel Schnee im Winter liegen wird oder ob man eher mit frühlingshaften Temperaturen rechnen kann. So oder so juckt es manch Hobbygärtnerin oder Hobbygärtner schon in den Fingern: Etwas frisches Grün soll auf den Balkon. Mit winterharten Pflanzen geht das. Und wer dem Wetterbericht nicht traut, sollte die Frühlingsboten in Kübel pflanzen, um sie notfalls ins Haus zu holen.

Welche Frühblüher im Januar auf den Balkon können, weiß 24garten.de.

Im Gartencenter locken im Januar schon knospende oder gar bunt blühende Frühlingsblumen zum Kauf. Das Portal Bellandris Matthies empfiehlt beispielsweise vorgetriebene Zwiebelblumen wie Narzissen, Hyazinthen oder Tulpen, auch Primeln sieht man oft. Doch nicht alle Frühblüher vertragen frostige Nächte.