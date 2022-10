Immergrüne Bodendecker: Die zehn beliebtesten Stauden

Von: Ines Alms

In dieser Bildergalerie finden Sie Pflanzen, die das ganze Jahr über grüne Teppiche und oftmals Blüten bilden – eine tolle Bereicherung im Garten.

1 / 10 Das Kleine Immergrün (Vinca minor) ist ein Klassiker unter den Bodendeckern und sehr ausbreitungsfreudig. © alimdi/Imago

2 / 10 Die Schwedische Zwergmispel oder Kriechmispel (Cotoneaster suecicus) gibt es auch als Strauch mit panaschierten Blättern. © blickwinkel/Imago

3 / 10 Das Dickmännchen oder Ysander ist ein immergrüner Halbstrauch für Schatten bis Halbschatten. © blickwinkel/Imago

4 / 10 Von April bis Juni zeigt die Waldsteinie (Waldsteinia geoides) auch im Schatten ihre gelben Blüten. © McPHOTO/Imago

5 / 10 Die Schaumblüte (Tiarella) bietet im Frühling zarte Blütenkerzen und im Winter eine schöne Laubfärbung. © Panthermedia/Imago

6 / 10 Die Kriechspindel (Euonymus fortunei) ist sehr attraktiv, robust und lässt sich auch als Hecke oder Strauch ziehen. © imagebroker/Imago

7 / 10 Auch die Walderdbeere ist mit ihren essbaren Früchten ein immergrüner Bodendecker für Sonne und Halbschatten. © blickwinkel/Imago

8 / 10 Diese Flaumige Elfenblume unterdrückt Unkraut und trägt zu Recht den Namen „Orangenkönigin“. © blickwinkel/Imago

9 / 10 Die Haselwurz (Asarum europaeum) bildet auch im Winter einen glänzend-grünen Teppich. © blickwinkel/Imago

10 / 10 Sand-Thymian oder Quendel (Thymus serpyllum) lässt sich im Herbst gut vermehren. © imagebroker/Imago

Nicht alle Bodendecker tragen auch im Winter grüne Blätter, aber die kriechenden Stauden oder kleinen Sträucher in dieser Fotostrecke geben ihr Bestes. Sie halten durch ihren dichten Wuchs außerdem Unkraut fern und tragen im Laufe der Jahreszeiten sogar oftmals Blüten. Und wenn nicht, überzeugen sie mit ihrem schönen Blattwerk – beispielsweise mit raffiniert panaschiertem Grün.

Ein weiterer großer Vorteil dieser Stauden: Sie vermehren sich von ganz allein und benötigen kaum Pflege. Sie lockern den Boden auf und halten ihn feucht, was vor allem in heißen Sommern wertvoll ist. Und egal, ob man ein sonniges, schattiges oder halbschattiges Plätzen im Garten hat: Die Vielfalt der Sorten so groß, dass sich für jeden Anspruch etwas finden wird.