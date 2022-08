Hortensie hat Spinnmilben: Luftfeuchtigkeit mögen die Tiere nicht

Hier ist der Fall klar: Spinnmilben sind am Werk. Wasser kann sie von der Hortensie vergraulen. © YAY Images/Imago

Spinnmilben mögen es warm und trocken. Wenn sie die Hortensie bevölkern, sollte man es ihnen daher mit Wasser möglichst ungemütlich machen.

Vertrocknete Blätter und Spinnweben ähnliche Gespinste, auf denen für gute Augen sichtbare kleine Milben krabbeln – sitzen die Spinnmilben einmal auf der Hortensie, machen sie schnell auf sich aufmerksam. Die Milben gehören zu den häufigsten Schädlingen an Zimmerpflanzen. Sie zu bekämpfen ist machbar, wenn man weiß, zu welchen Methoden man greifen muss: In erster Linie hilft hier eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Wie man Spinnmilben an Hortensien bekämpft, weiß 24garten.de.

Ein übermäßiger Befall der Hortensie mit Spinnmilben kann in seiner stärksten Ausprägung zum Absterben der Pflanze führen. Da es die Schädlinge warm und trocken mögen, sind Hortensien im Garten seltener befallen, dort erwischt sie ja auch öfter mal ein Regenschauer. In der Heizungsluft der Wohnung oder in stickigen Gewächshäusern finden sie jedoch beste Lebensbedingungen vor.