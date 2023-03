Fünf Fehler, die Ihren Garten-Hibiskus in diesem Jahr um die Blüte bringen können

Teilen

Zahlreiche Blüten und Knospen – dafür benötigt der Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus) aber auch die entsprechende Pflege. © McPHOTO/Imago

Ohne seine auffälligen Blüten ist der Garten-Eibisch eine ziemlich gewöhnliche Pflanze. Wenn sich höchstens Knospen bilden, aber der Hibiskus nicht blüht, sollte man auf Spurensuche gehen.

Mehr zum Thema Fünf Fehler, die Ihren Hibiskus in diesem Jahr um die Blüte bringen

Ab Juli zeigt der Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus) seine prachtvollen Blüten. Im Idealfall. Wenn sie ausbleiben, im letzten Jahr ausgeblieben sind oder sich nur Knospen bilden, die sich aber nicht entfalten, fühlt sich die Pflanze in Ihrem Garten nicht wohl. Entweder, weil sie einen falschen Standort hat oder weil der Hibiskus unter Pflegefehlern leidet. Keine Sorge, mit ein paar Korrekturen bringen Sie den Strauch spätestens in der nächsten Saison wieder zum Blühen. Was die Ursachen für eine ausbleibende Blüte sind, weiß 24garten.de.

Nicht nur die exotischen Blüten des Hibiskus erfreuen die Gärtnerherzen, sondern auch die lange Blühzeit. Denn der Strauch blüht bis in den Herbst hinein, wenn andere Blumen den Sommer schon abgehakt haben.