Herrchen lässt Hund allein daheim - dieser sorgt für einen Schaden von 1.700 Euro

Eine Frau hat ihren Hund für gerade mal drei Stunden allein daheim gelassen - als sie später zurückkehrte, traf sie fast der Schlag. Die Geschichte erfahren Sie hier.

Jeder Hundebesitzer hat sich vermutlich schon einmal ausgemalt, was alles passieren kann, wenn man den Vierbeiner alleine daheim lässt. Ein zerfetztes Sofa oder eine umgeschmissene Stehlampe? Zumindest für eine Hundebesitzerin aus der Nähe von Newcastle in England kam es dicke - nachdem sie ihren Cockapoo Bobbie drei Stunden allein gelassen hat.

Herrchen außer Haus - Hund hinterlässt Chaos

Tara Jameson nahm an der Hochzeitsprobe einer Freundin teil und ließ den vierjährigen Hund dafür alleine im Haus ihrer Mutter, in das sie vor Kurzem wieder eingezogen war. Als sie zurückkehrte, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung.

Der Cockapoo der 29-Jährigen hatte so wild an der Haustür gekratzt, dass fast ein Loch darin entstanden wäre - und ein Schaden von mehr als 1.700 Euro. Zwei Bilder zeigen den Zustand der Haustür vor und nach der Attacke:

"Er hat mit seinen Krallen so fest gegen die Tür gekratzt, dass er irgendwann klitschnass war vor Schweiß. Er hat mir so leid getan", so die 29-Jährige. Bobbie habe eine "zerstörerische Phase" durchgemacht, nachdem die alte Hündin der Mutter von Jameson verstorben war: "Er hat sie so sehr geliebt und vermisst sie."

Jameson habe sogar schon einen Hundetherapeuten aufgesucht, um Bobbie zu helfen. Es sei die Angst vor Trennung, die zu der heftigen Reaktion geführt habe. Zuvor habe er nie an etwas anderem gekaut, als an Socken oder Schuhen.

