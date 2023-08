Garten auf den Herbst vorbereiten: Drei Gehölze im August schneiden

Von: Anna Heyers

Üblicherweise werden Sträucher und Gehölze im späten Winter oder im Frühling gestutzt. Bei drei Pflanzenarten ist es aber besser, den Schnitt im späten Sommer zu erledigen.

Während die meisten Pflanzen im Winter oder Frühjahr zurückgeschnitten werden, profitieren zahlreiche Obstgehölze wie etwa Sommer-Himbeere oder Johannisbeere von einem Sommerschnitt. Da geht es ihnen sehr ähnlich, wie einigen Blumen im Frühsommer, und sie bekommen noch mal einen Vitalitätsschub, wie zum Beispiel der Naturschutzbund Nabu schreibt. Aber Achtung: Wählen Sie für die Pflegearbeiten weder die pralle Sonne, noch eine Hitzewelle. Nur zu schnell können frisch freigeschnittene Triebe unter der Sonne verbrennen.

Es gibt aber Sträucher und Gehölze, die zu Jahresanfang stark bluten würden. Für diese Pflanzenarten eignet sich der August als Schnittmonat besser, da dann der Saftdruck deutlich geringer ausfällt. Hier sind besonders drei Exemplare zu nennen:

Süßkirschen vertragen einen Schnitt im August

Laut Nabu sollten Obstgehölze grundsätzlich eher licht geschnitten werden, sodass Licht und Luft alle Stellen gut erreichen können. So trocknet Feuchtigkeit gut ab und auch die Früchte werden gleichmäßig reif. Der ideale Zeitpunkt für den August-Schnitt ist bei der Süßkirsche oder anderen Kirschbaumarten nach der Ernte – und das am besten regelmäßig mindestens alle drei Jahre.

Beim Rückschnitt sollten Gartenbesitzer allerdings darauf achten, dass Äste, die einen größeren Durchmesser als zehn Zentimeter haben, nur in Ausnahmefällen beschnitten werden. Auch bei der Krone sollten laut Mein schöner Garten immer mindestens drei Viertel der Krone stehen bleiben. Nur so wird der Obstbaum nicht zu sehr geschwächt und kann der kühlen Jahreszeit getrost entgegensehen.

Ende August ideal für Walnussbäume und -sträucher

Die Walnuss gehört zu den Pflanzen, die im Grunde auch ohne viel Pflege bestens gedeihen. Manchmal aber jedoch so gut, dass sie Wege zuwuchern oder die Krone zu groß wird. In solchen Fällen wird ein Schnitt nötig. Die geschieht am besten Ende August, wo der Saftdruck noch relativ gering ist. Schnell besteht sonst die Gefahr, dass es aus den Schnittstellen besonders kräftig blutet.

Das Gartenjournal empfiehlt für die Walnuss-Pflege alle kraftlosen und dünnen Zweige zu entfernen, dünne Triebe zurückzuschneiden und dickere Triebe auf zehn bis 20 Zentimeter lange Zapfen zu kürzen.

August: Birke braucht keinen regelmäßigen Schnitt

Bei der Birke (Betula) verhält es sich ganz ähnlich wie bei der Walnuss. Sie blutet kräftig, wenn sie beschnitten wird, braucht aber ebenfalls keine regelmäßige Pflege. Nur, wenn einzelne Äste sichtbar brüchig, tot oder krank sind, sollte zur Astschere gegriffen werden. Am besten im August, denn wer diese Pflegearbeiten im Frühling tätigt, hat eine langsam heilende Wunde am Baum – die noch dazu stetig tropft.

Kirschbäume profitieren, wie andere Obstgehölze auch, von einem Rückschnitt im Spätsommer. Voraussetzung hier: Die Ernte sollte abgeschlossen sein. (Symbolbild) © pixelrausch/Imago

Weitere Pflanzen, die im August zurückgeschnitten werden können

Auch weitere Sträucher und Gehölze profitieren laut Nabu von einem Schnitt im August:

Heidelbeere

Buche

Buchsbaum

Weichsel

Kletterrose/Schnittrose (einmalblühend)

Hartriegel