Herbstbepflanzung: Bunte Ideen für Topf und Beet

Von: Laura Knops

Wird es draußen nass und kalt, verbringen viele nur noch wenig Zeit im Garten. Dabei ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um winterharte Blumen und Gehölze zu pflanzen.

Neigt sich der Sommer dem Ende zu und ist der Herbst schon in vollen Zügen, wollen viele ihren Garten bereits winterfest machen. So endet die Gartensaison für viele Gartenfreunde bereits im September. Doch das muss nicht sein: Auch im Herbst blühen noch zahlreiche Pflanzen und machen den Garten oder Balkon so etwas bunter. Egal ob im Topf oder Beet – Welche Zier- und Nutzpflanzen auch bei herbstlichem Wetter noch schön aussehen, lesen Sie hier.

Herbstbepflanzung: Ideen für Topf und Beet

Im Herbst beginnt für viele Pflanzen die Ruhezeit, trotzdem können noch einige Bäume und Sträucher gepflanzt werden (Symbolbild). © Panthermedia/Imago

Wer sein Beet im Frühling oder Sommer mit Blumen bepflanzt hat, blickt im Herbst meist auf ein eher trostloses Beet. So verblühen die meisten Blumen unter der Sonne im Spätsommer. Eine bunte Farbenvielfalt bieten dagegen heimische Gehölze. Diese strahlen nicht nur in herbstlichen Tönen, sondern sind laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) auch wichtig für die Artenvielfalt. Immergrüne Sträucher wie Buchsbäume, Efeu oder Stechpalmen geben dem Garten mehr Lebendigkeit.

Ist der Boden noch nicht gefroren, können winterharte Stauden und Gehölze wie Berberitzen, Felsenbirnen und Wilder Wein bis Anfang Dezember gepflanzt werden. Auch Rosen wie Kriechrosen, Essigrosen, Hagebutten und die Eberesche sind für eine späte Pflanzung geeignet. Denn obwohl die meisten Pflanzen ihr oberirdisches Wachstum im Herbst einstellen und ihr Laub abwerfen, schlagen die Wurzeln an frostfreien Tagen noch an. So haben die Gewächse im Frühjahr die besten Voraussetzungen zu erblühen.

Herbst: Ideale Jahreszeit für Obstbäume

Die herbstlichen Temperaturen bieten für die meisten Obstbäume die ideale Pflanzzeit. So können die Bäume im noch warmen Boden gut anwachsen und so gestärkt in den Frühling starten. Bunte Obstbäume wie Apfel-, Pflaumen-, Birnen- und Kirschbäume sind zudem nicht nur schön anzuschauen, sondern liefern auch Nahrung für heimische Vögel. Empfindlichere Sorten wie Pfirsich- und Aprikosenbäume sollten allerdings besser im Frühjahr gepflanzt werden, da sie Kälte und Nässe nur sehr schlecht vertragen.

Wer im Herbst nicht auf frisches Gemüse aus dem Garten verzichten möchte, kann zu robusten Wintergemüsen greifen wie Spinat, Wintererbsen, Wintersteckzwiebeln und Knoblauch. Auch frische Radieschen und Salate wie Feld- und Kopfsalat können im September und Oktober noch gesät werden.

Gute Laune: Bunte Topfpflanzen für den Herbst

Auch wer keinen Garten besitzt und nur einen Balkon zur Verfügung hat, muss in den herbstlichen Monaten nicht auf bunte Blumenvielfalt verzichten. Blütenpflanzen wie Weiße Melissen, Glockenblumen, Chrysanthemen und Wiesen-Schafsgabenkönnen können auch auf kleinem Raum gedeihen. Auch Astern wie die Alpen-Aster sollten zu Beginn des Herbstes gepflanzt werden. Auf dem Balkon müssen diese allerdings häufiger gegossen werden.

Viele Spätblüher, Gehölze und Gräser sind darüber hinaus auch in kompakten Größen erhältlich. Im Kübel oder Blumenkasten lassen sie sich ganz einfach auf dem Balkon unterbringen. Für das Gestalten des Balkons oder der Terrasse eignen sich Besenheid, Schwingel und verschiedene bunte Heidearten wie die Glockenheide. Während diese winterharten Blumen im Beet besonders pflegeleicht sind, sollten Gartenfreunde Kübelpflanzen an frostfreien Tagen regelmäßig gießen.