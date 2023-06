Abfluss verstopft: 5 Hausmittel helfen sofort

Von: Simone Jung

Vergessen Sie teure Chemikalien – ein paar Hausmittel aus der Küchen helfen bei verstopftem Abfluss. Und dabei sparen Sie auch noch Geld.

Ist der Abfluss verstopft, dann kann das schnell zu einer echten Katastrophe führen. Das Wasser staut sich, Spülbecken oder Dusche laufen voll und der unangenehme Geruch verbreitet sich im ganzen Haus. Doch bevor Sie den Klempner rufen oder zur teuren und umweltschädlichen Chemiekeule greifen, werfen Sie doch einfach mal einen Blick in Ihre Küche. Denn hier finden Sie möglicherweise fünf einfache und effektive Hausmittel, die Ihr Problem lösen können.

Unschlagbares Duo gegen verstopften Abfluss: Essig und Backpulver

Essig und Backpulver sind wahre Wundermittel, wenn es darum geht, einen verstopften Abfluss zu reinigen. Gehen Sie wie folgt vor:

Gießen Sie eine halbe Tasse Backpulver in den Abfluss.

Gießen Sie eine halbe Tasse Essig hinterher und verschließen Sie den Abfluss schnell.



Lassen Sie die Mischung etwa 30 Minuten einwirken und spülen Sie den Abfluss anschließend mit heißem Wasser nach.

Wenn der Abfluss verstopft ist, können einfache Hausmittel aus der Küche wie Salz oder Natron Abhilfe schaffen. © Simone Jung/DALL·E

Simple Lösung, wenn der Abfluss verstopft ist: Heißes Wasser

Manchmal ist die Verstopfung gar nicht so hartnäckig und lässt sich ganz einfach allein mithilfe von heißem Wasser lösen. So gehen Sie vor:

Kochen Sie eine große Menge Wasser in einem Wasserkocher oder einem Topf.



Gießen Sie das heiße Wasser langsam in den Abfluss.

Gießen Sie das heiße Wasser langsam in den Abfluss.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Sanfte Methode: Mit Natron und Salz gegen Verstopfung im Abfluss

Natron und Salz sind zwei weitere Hausmittel, die Ihnen helfen können, den verstopften Abfluss von Schmutz und Resten zu befreien. Hier die Schritte im Überblick:

Mischen Sie eine halbe Tasse Natron mit einer halbe Tasse Salz.



Gießen Sie die Mischung in den Abfluss.

Gießen Sie die Mischung in den Abfluss.

Lassen Sie sie für etwa 15-20 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.

Warum Sie chemische Produkte bei einem verstopften Abfluss vermeiden sollten

Chemische Abflussreiniger mögen auf den ersten Blick wie eine schnelle Lösung erscheinen, jedoch können sie tatsächlich schädliche Auswirkungen auf den verstopften Abfluss haben. Denn diese Produkte enthalten aggressive Chemikalien, die nicht nur die Verstopfung beseitigen, sondern auch die Rohre selbst beschädigen können. Die chemischen Substanzen führen zu Korrosion und verkürzen die Lebensdauer Ihres Abflusssystems. Zudem sind sie oft umweltschädlich und können bei unsachgemäßer Anwendung sogar gefährlich sein.

Also, bevor Sie zum Telefon greifen, werfen Sie einen Blick in Ihre Küche und probieren Sie die Hausmittel aus, um Ihren verstopften Abfluss wieder in Schwung zu bringen. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern schonen gleichzeitig die Umwelt und schützen Ihre Rohrleitungen.

*Dieser Artikel (Text und Bild) wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell genutzt, das Informationen aus ausgewählten Quellen verarbeitet. Auswahl der Quellen und Sprachmodellanfragen sowie finale Bearbeitung: Simone Jung