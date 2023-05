Löst häufiges Problem: Tierbesitzer sollten immer einen Lockenwickler in die Waschmaschine legen

Ihren geliebten Hund oder Katze möchten Tierbesitzer nicht mehr missen. Tierhaare auf der Kleidung werden jedoch beim Wäschewaschen schnell zum Problem.

Tierbesitzer können ein Lied davon singen: Hunde, Katzen, aber auch Pferde haaren oft wie verrückt, insbesondere zur Zeit des Fellwechsels. Die ausgefallenen Tierhaare bleiben dann an Hosen, Jacken oder Decken haften – und landen schließlich in der Waschmaschine. Dort bleiben viele in der Waschtrommel haften oder sammeln sich im Flusensieb.

Spezielle Waschprogramme für Tierhaare

Auch manche Hausgeräte-Hersteller haben das Problem mit Tierhaaren erkannt und bieten Waschmaschinen mit Spezialprogrammen zur Tierhaarentfernung an. Ein zusätzlicher Spülgang soll hier für eine saubere Waschtrommel sorgen. Laut dem Portal hausjournal.net funktioniert das in der Praxis jedoch mehr schlecht als recht. Tierbesitzer müssen also wohl oder übel andere Maßnahmen ergreifen, um die Rückstände loszuwerden.

Sowohl auf der Wäsche als auch in der Waschmaschine selbst sammeln sich oft jede Menge Tierhaare. © Claudia Nass/Imago

Tierhaare in der Waschmaschine – so entfernen Sie sie

Um die Waschmaschine von angesammelten Tierhaaren zu befreien, zeigen wir Ihnen die gängigsten Methoden und ein paar hilfreiche Tricks:

Waschmaschine mit Mikrofasertuch auswischen: Als Erste-Hilfe-Maßnahme sollten Sie die Waschtrommel nach der Wäsche mit einem feuchten Mikrofasertuch auswischen. Das beseitigt bereits viele Hunde- und Katzenhaare.

Als Erste-Hilfe-Maßnahme sollten Sie die Waschtrommel nach der Wäsche mit einem feuchten Mikrofasertuch auswischen. Das beseitigt bereits viele Hunde- und Katzenhaare. Waschtrommel aussaugen: Wenn die Trommel getrocknet ist, lassen sich die Haare mit einem Staubsauger aufsaugen.

Wenn die Trommel getrocknet ist, lassen sich die Haare mit einem Staubsauger aufsaugen. Flusensieb reinigen: Werfen Sie regelmäßig einen Blick in das Flusensieb der Waschmaschine und reinigen es. Auch hier sammeln sich mit der Zeit jede Menge Hunde- und Katzenhaare an.

Werfen Sie regelmäßig einen Blick in das Flusensieb der Waschmaschine und reinigen es. Auch hier sammeln sich mit der Zeit jede Menge Hunde- und Katzenhaare an. Waschgang ohne Wäsche bei 95 Grad: Bei hohen Temperaturen löst sich das Fett der Tierhaare. Dadurch haften sie nicht mehr so stark an der Trommel und lassen sich leichter wegspülen.

Fusselbälle und Lockenwickler entfernen Tierhaare von den Wäschestücken

Damit sich die Tierhaare gar nicht erst in der Waschmaschine ansammeln oder auf der Wäsche verteilen können, helfen diese vorbeugenden Tipps:

Tierhaare mit Kleiderbürste entfernen: Bevor die Wäsche im Wäschekorb landet, einmal mit einer Kleider- oder Fusselbürste über die Kleidung gehen.

Bevor die Wäsche im Wäschekorb landet, einmal mit einer Kleider- oder Fusselbürste über die Kleidung gehen. Anti-Fussel-Bälle oder spezielle Waschkugeln sollen Tierhaare während des Waschgangs aufnehmen, sodass sie erst gar nicht in der Waschmaschine zurückbleiben.

oder spezielle sollen Tierhaare während des Waschgangs aufnehmen, sodass sie erst gar nicht in der Waschmaschine zurückbleiben. Denselben Effekt sollen auch Haft-Lockenwickler, Tennisbälle oder Nylonstrumpfhosen haben, die vor dem Waschgang in die Trommel gelegt werden.

Auch ohne Tiere im Haushalt raten Experten dazu, die Waschmaschine regelmäßig zu reinigen und zu entkalken, damit sich keine fiesen Gerüche im Gerät bilden und die Lebensdauer verlängert wird. Wenn selbst die frisch gewaschene Wäsche müffelt, kann dies mehrere Ursachen haben.