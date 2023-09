Grünbelag auf der Terrasse – in welchen Fällen warmes Wasser und ein wenig Natron helfen

Von: Anne Hund

Wenn sich Algen und Moos ausbreiten, kann das unschöne Spuren auf dem Terrassenboden verursachen. Welche Hausmittel eignen sich, um Grünbelag zu beseitigen?

Die Feuchtigkeit am Balkon oder der Terrasse macht gerade Holzböden zu schaffen. Oft stören sich Bewohner, wenn sich, bedingt durch Moos oder Algen, auch noch ein grüner Belag am Boden bildet.

Grünbelag auf der Terrasse – welches Hausmittel hilft?

Spätestens im Herbst ist dann wieder regelmäßiges Schrubben angesagt. Um solche Beläge ohne Chemie zu entfernen, empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW den Einsatz von Waschsoda als natürliches Hausmittel – sowohl auf empfindlicheren Holzböden auf der Terrasse als auch für lockere Steinflächen.

Auch die Zeitschrift Ökotest rät zu möglichst schonenden Mitteln. Wer Grünbelag zum Beispiel auf der Holzterrasse beseitigen will, kann es mit der passenden Bürste und kochendem Wasser, gemischt mit ein wenig Natron, versuchen. Der Tipp laut Oekotest.de: „Fügen Sie Natron zum Wasser – als Faustregel gilt ca. zwei Esslöffel Natron pro ein Liter Wasser – und vermischen Sie beides gut.“ Über Nacht solle man das Ganze einwirken lassen und die Flächen am nächsten Morgen „gründlich“ abbürsten – sowie mit klarem Wasser nachspülen. Wichtig ist Ökotest zufolge zudem, vorab zu prüfen, ob die Oberfläche die Reinigungslösung vertrage. „Geben Sie die Natronmischung dazu auf eine kleine unauffällige Stelle und warten ab, ob sich diese verfärbt“, heißt es in dem Beitrag.

Dabei ist allerdings zu beachten, „dass die Verwendung von Natron auf versiegelten (z. B. gepflasterten) Wegen, Terrassen, Gehsteigen oder Garageneinfahrten per Pflanzenschutzgesetz verboten ist“, wie Oekotest.de ebenfalls erklärt. Hintergrund für die Regelung sei, dass Natron zusammen mit dem Regenwasser ablaufen und ins Grundwasser gelangen könne. Auch der Einsatz von Essig und Salz auf versiegelten Flächen (beispielsweise in der Garageneinfahrt) ist verboten – wer sich nicht daran hält, riskiert ebenfalls ein Bußgeld.

Wer Unkraut etwa in der Einfahrt entfernen will, kann zum Beispiel zum Fugenkratzer greifen oder eine spezielle Fugenbürste verwenden.