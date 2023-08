Grill-Brände auf dem Balkon nehmen zu – worauf Sie beim Barbecue achten sollten

Von: Ines Alms

Im Sommer löscht die Feuerwehr zunehmend Brände, die beim Grillen auf dem Balkon entstehen. Das kann teuer werden, denn es ist nicht immer alles erlaubt.

Stichflammen vom Grill oder ein brennendes Steak – die Feuerwehr muss im Sommer zunehmend ausrücken, weil sich Balkonbesitzer oft unbewusst unachtsam verhalten haben. Dies kann zu Verletzten oder sogar Haus-Evakuierungen führen, wie jüngst im niederbayerischen Kelheim, als ein Bewohner sein Fleisch in einem Smoker räucherte und das ganze Haus gleich mit. Welche überraschenden Risiken es beim Grillen auf dem Balkon gibt und was überhaupt erlaubt ist.

Was beim Grillen erlaubt ist, klärt die Hausordnung

Was beim Grillen auf dem Balkon erlaubt ist, verraten Hausordnung oder Mietvertrag. © Westend61/Imago

Ein Smoker auf dem Balkon, ist das überhaupt gestattet? Das kommt darauf an, was im Mietvertrag und der Hausordnung steht, erklärt der Deutsche Mieterbund. Ob das Grillen oder Smoken beispielsweise einmal im Monat erlaubt ist oder grundsätzlich verboten – was dort geschrieben steht, ist gültig.

Es gibt keine allgemeine Gesetzesvorlage, ob das Grillen auf dem Balkon gestattet oder verboten ist – auch nicht, wann, wie lange, oder ob mit Holzkohle,- Elektro,- oder Gasgrill. Nur offenes Feuer ist grundsätzlich verboten. Finden sich im Mietvertrag und der Hausordnung keine Hinweise, ist zumindest das Grillen mit dem Elektrogrill erlaubt. Hierbei sollte man jedoch Rücksicht auf die Nachbarn nehmen, da diese bei starker Geruchs- und Qualmbelästigung dagegen vorgehen können. Dann, oder wenn gegen die Hausordnung oder den Mietvertrag verstoßen wird, ist möglicherweise auch ein Bußgeld fällig oder es drohen Abmahnung und sogar die Wohnungskündigung.

Worauf Sie beim Grill auf dem Balkon achten sollten

Mit folgenden Tipps können Sie den Ärger mit den Nachbarn zu vermeiden und das Grillen möglichst ungefährlich gestalten:

Informieren Sie vorab die Nachbarn, insbesondere wenn Sie gern öfter grillen möchten.

Ein Holzkohlegrill oder ein Smoker verursachen oft viel Rauch. Bevorzugen Sie Gas- oder am besten Elektrogrills.

Achten Sie auf trockene Grillbriketts und -anzünder und wählen Sie raucharme Spezialkohle, beispielsweise aus Kokosnussschalen.

Bei einer Grillparty kommt auch die mit vor Ort geltende Lärmschutzverordnung und Nachtruhe ins Spiel, die eingehalten werden sollte.

Bleiben Sie stets beim Grill und achten Sie darauf, dass keine Stichflammen entstehen, beispielsweise durch langsames Grillen bei indirekter Hitze und niedrigerer Temperatur.

Mariniertes Fleisch sollte man vor dem Grillen abtupfen, damit kein Öl, in die Glut tropfen kann. Alternativ Aluschalen verwenden.

Entfernen Sie brandbeschleunigende Balkon-Deko wie Girlanden, Windräder, Wimpel und Strohblumen.