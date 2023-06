Giersch-Sud – so wird aus Unkraut ein selbst gemachter Gemüse-Dünger

Wer sich an Giersch in seinem Garten stört, kann das Beikraut mit wenig Aufwand zu einer Pflanzenjauche verarbeiten, die sehr gut als Dünger für Tomaten und anderes Gemüse taugt.

Wenn Giersch im Garten Überhand nimmt, kann man das Wildkraut bekämpfen oder aufessen. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Wer Gemüse anbaut, kann auch die zahlreichen wertvollen Inhaltsstoffe des Giersches nutzen und insbesondere starkzehrende Sorten wie Tomaten, Paprika oder Gurken damit düngen. Dafür stellt man zum Beispiel eine Pflanzenjauche her. Besonders gut eignet sich hierfür der Zeitraum von Juni bis August, da man eine größere Menge von dem Giersch benötigt.

Rezept für selbst gemachten Giersch-Sud

Wenn das Leben dir Giersch gibt, mach eine Brühe draus. Denn die düngt Tomaten, Gurken & Co. © Panthermedia/Imago

In Giersch (Aegopodium podagraria) stecken Mineralien wie Kalium und Stickstoff, die wiederum nährstoffhungrige Gemüsepflanzen für das Wachstum und die Ausbildung von Früchten benötigen. Innerhalb von ein paar Tagen wird aus der wuchernden Pflanze mit wenig Aufwand ein ökologischer, preiswerter und wirkungsvoller Flüssigdünger aus dem Garten – für den Garten. Lediglich Zwiebelpflanzen, Erbsen und Möhren sollte man bei dieser Art des Jauchedüngens aussparen.

Die Herstellung des Giersch-Suds ist ganz einfach:

1 kg Gierschblätter und -stiele (ohne Blüten, Wurzeln und Samen) in einen Eimer füllen und an einen schattigen Ort stellen.

10 l Wasser (am besten Regenwasser oder abgestandenes Wasser) auffüllen, sodass der Eimer bis maximal 5 cm unter den Rand gefüllt ist, und den Eimer mit einem luftdurchlässigen Tuch oder feinen Netz abdecken.

Die eingeweichten Pflanzenteile etwa eine Woche bis zu 10 Tage stehen lassen, dabei jeden Tag einmal umrühren.

Wenn keine Blasen und kein Schaum mehr aufsteigen, ist der Sud bzw. die Jauche fertig und kann durch ein Sieb abgegossen werden. Der Sud lässt sich im Verhältnis 1:10 verdünnt anwenden.

Nicht genug Giersch? Andere Wildkräuter als Ersatz verwenden

Wer nicht genug Giersch zusammenbekommt, kann diesen teilweise mit Wildkräutern wie Löwenzahn oder Brennnesseln auf ein Kilogramm auffüllen. Wer Schachtelhalm findet, kann auch diesen als Sud gegen Schädlinge verwenden.

Als Dünger eingesetzt, sollte man die Giersch-Jauche immer an den Wurzelbereich gießen, am besten am frühen Morgen oder abends. Nicht nur Gemüsepflanzen, auch Rosen und andere Blumen freuen sich über diese natürliche Nährstoffgabe.