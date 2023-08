Gehören gestreifte T-Shirts in die weiße oder bunte Wäsche? Ein Test verrät es

Alltagsfragen

Gestreifte Kleidung scheint weder in der Bunt- noch Weißwäsche optimal aufgehoben zu sein. Damit die Wäsche nicht verfärbt, hilft ein kleiner Vorab-Test.

Ob schwarz-weiß oder bunt geringelt: Bei gestreiften Shirts ist nie ganz klar, in welchen Wäschesack das Lieblingsstück gehört. Weder Weiß- noch Buntwäsche scheint für gestreifte Kleidung ideal zu sein. Mit den richtigen Tipps meistern Sie jedoch auch diesen verzwickten Wäschefall.

Gestreifte T-Shirts in die Weiß- oder Buntwäsche? Test verrät es

Gestreifte Kleidung landet bei vielen mal in der Weiß-, mal in der Buntwäsche.

Um herauszufinden, ob die dunklen Streifen die übrige Wäsche verfärben können, sollten neue Shirts bei der ersten Wäsche per Hand gewaschen und der Stoff vorsichtig aneinander gerieben werden. So können Sie am Waschwasser ganz einfach erkennen, ob die Streifen abfärben oder nicht.

Verwandelt sich das Waschwasser in eine dunkle Brühe, sollte das Shirt lieber in der Buntwäsche landen, um helle Kleidungsstücke nicht zu verfärben.

Bleibt das Waschwasser dagegen klar, kann das Streifenshirt beim nächsten Mal ruhig mit zur Weißwäsche. So bleiben die weißen Streifen länger strahlend weiß. Allerdings müssen Sie dann auch damit rechnen, dass die farbigen Streifen schneller verblassen, wenn Sie es mit einem Vollwaschmittel waschen.

Gestreifte Shirts im Zweifel immer zur Buntwäsche

Ist Ihnen dieser Test zu aufwändig, sollten gestreifte Shirts im Zweifel immer zur Buntwäsche. Ansonsten besteht die Gefahr, dass gerade dunkle Streifen die restliche Weißwäsche ergrauen lässt. Bei dieser Regel hält sich der Schaden in Grenzen.

Farbfangtücher helfen gegen unerwünschte Verfärbungen

Viele Menschen schwören auf Farbfangtücher aus der Drogerie, um unschönen Verfärbungen beim Waschen vorzubeugen. Auch bei gestreiften Shirts können sie eine gute Idee sein. Die Farbfangtücher werden einfach zur Wäsche in die Trommel gelegt. Beim Waschen sollen diese austretende Farbstoffe im Waschwasser aufnehmen, bevor sie sich auf anderen Kleidungsstücken ablagern. Ist die Wäsche bereits verfärbt, helfen Hausmittel, verfärbte Kleidung zu retten.

