Geburtstagsparty angekündigt: Darf sie der Nachbar trotzdem verbieten?

Ärger mit den Nachbarn

+ © pixabay / Free-Photos Partys könnten so schön sein - wenn nur die Nachbarn nicht wären. © pixabay / Free-Photos

Die Gäste sind am feiern, das Bier fließt in Strömen, die Nachbarn sind per Aushang vorgewarnt - und dann das: Ein Hausbewohner droht die Polizei zu rufen. Darf er das?