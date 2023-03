Gartentrends 2023: Von veganem Dünger bis zu zersetzbaren Töpfe

Von: Anna Katharina Küsters

Kompostierbare Pflanztöpfe lösen sich in der Erde auf. © Joerg Boethling/Imago

In der kommenden Gartensaison steht alles unter dem Thema Nachhaltigkeit. Auf der „München Garten 2023“ finden sich die neusten Trends. Welche das sind, lesen Sie hier:

Die „München Garten 2023“ ist die größte Indoor-Gartenmesse Deutschlands und hat ihre Tore vom 8. bis zum 12. März für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Besonders das Thema Nachhaltigkeit steht in den kommenden Tagen im Fokus, denn auch beim Gärtnern lässt sich vieles tun, um der Umwelt zu helfen und weniger Müll beim Gärtnern zu produzieren. Das Gute daran: Wer mit den Pflanzen arbeitet, statt gegen sie, hat unterm Strich weniger Arbeit auf dem Balkon oder im Garten.

as beginnt schon bei der Gartenplanung im Frühjahr. Ordnung im Garten war gestern, heute heißt es: Durcheinander und Chaos sind die besten Freunde des Gärtners. Denn in diesem Durcheinander fühlen sich Tiere besonders wohl, es bietet ihnen den perfekten Lebensraum. Im Gemüsebeet muss beispielsweise nicht mehr ausschließlich Gemüse wachsen. Es ist effektiver, das Beet auch mit Küchenkräutern und Wildblumen zu bestücken. So kommen mehr Bienen und andere Bestäuber zum Gemüse und der Duft bestimmter Kräuter hält Schnecken und Läuse vom Gemüsebeet fern.