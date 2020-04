Diese Gartenarbeiten stehen im April an

Im April sprießen Tulpen im Garten. Damit das so bleibt, sollten Sie die Zwiebelblumen etwas düngen.

Der April steht vor der Tür, aber Sie wissen noch gar nicht, welche Arbeiten jetzt im Garten anfallen? Wir haben eine Übersicht zu Aussaat, Pflanzungen & Co. erstellt.

Im April ist der Winterschlaf endgültig vorüber.

Zwar kann es nicht zu Frösten kommen, doch die ersten Pflanzen sprießen aus dem Boden und Blumen zeigen ihre Blüten - die Natur erwacht wieder zum Leben.

Was für Hobbygärtner bedeutet: Jetzt beginnt die Arbeit im Garten erst so richtig.

Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, welche Gartenarbeit im April ansteht.

Samen vorziehen: Diese Pflanzen müssen Sie jetzt vorziehen

Viele Gemüsesorten und Kräuter ziehen es vor, während der kälteren Tage in einer warmen Umgebung vorgezogen zu werden - damit sie nach den letzten Spätfrosten ohne Probleme ins Beet gesetzt werden können. Folgende Pflanzensamen können Sie im April vorziehen:

Rotkohl, Rosenkohl, Grünkohl*, Chinakohl, Blumenkohl

Gurken*, Zucchini*, Kürbis*, Tomaten*, Paprika*

Buschbohnen, Stangenbohnen

Kräuter wie Melisse, Estragon, Thymian, Basilikum, Majoran, Fenchel

Aussaat und Pflanzungen: Dieses Gemüse will im April in den Boden

Einige Gemüsesorten und Kräuter mögen im April auch schon direkt in die Erde ausgesät oder gepflanzt werden. Folgende gehören dazu:

Mangold, Mohrrüben, Rettich, Rote Bete*, Radieschen, Zwiebel

Brokkoli, Rucola, Spinat

Frühkartoffeln*

Rosenkohl, Blumenkohl

Dicke Bohne, Erbse

Kräuter wie Beifuß, Bohnenkraut, Dill, Gartenkraut, Kerbel, Kresse, Koriander, Petersilie

Stauden-Beete im Frühjahr auf Vordermann bringen

Bereiten Sie im April Ihre Stauden-Beete vor, indem Sie die oberste Bodenschicht gut lockern. Passen Sie dabei auf, dass Sie im Boden liegende Blumenzwiebeln nicht verletzen. Entfernen Sie zudem übriggebliebenes Laub oder verwelkte Pflanzenteile, damit auch genügend Licht an die neuen Pflanzentriebe gelangt.

Jetzt werden Zwiebelblumen gedüngt

Ihr Garten erstrahlt schon in bunten Farben der Tulpen*, Hyazinthen und Narzissen? Damit das so bleibt, sollten Sie die Zwiebelblumen auch weiterhin gut mit Nährstoffen versorgen. Für ihre Blütenpracht haben die Blumen nämlich viel Energie aufgewendet und brauchen jetzt einen Dünger - zum Beispiel einen Kalidünger für Zwiebelblumen - um weiterhin in Topform zu bleiben. Besonders bei sandigen oder nährstoffarmen Böden tut dies den Pflanzen gut.

Diese Sträucher und Ziergehölze werden im April geschnitten

Während für die einen Stauden und Ziergehölze die Blüte erst beginnt, ist sie bei anderen Ende April schon wieder vorbei. Je nach Wetterlage die Forsythie, Rosen*, Schmetterlingssträucher, Gartenhibiskus und die Zierjohannisbeere dazu: Dann wird es Zeit, die Sträucher zurückzuschneiden, damit sie im nächsten Jahr wieder in alter Pracht erblühen können.

Schnecken im Garten vorbeugen

Bevor sich Schnecken ab dem Frühjahr in Ihrem Garten breitmachen können, sollten Sie ein paar Vorsorgemaßnahmen treffen. Zum Beispiel gefällt es Schnecken gar nicht, wenn am Morgen gegossen wird, während eine abendliche Bewässerungen die schleimigen Tierchen anlockt. Sie können die Zeit aber auch nutzen, um Grenzstreifen zu bauen, indem Sie Ihre Beete mit Kies, Sand oder Sägespänen umranden. Auf der rauen Oberfläche können Schnecken nicht kriechen und bleiben somit Ihren Pflanzen fern.

Rasen vertikutieren - perfekter Zeitpunkt im April

Im April und Mai ist der Boden besonders regenerationsfähig, weshalb jetzt der ideale Zeitpunkt ist, den Rasen zu vertikutieren*. Dabei wird mit einem Vertikutierer die Grasnarbe vertikal angeritzt, um Mulch, Rasenfilz und Moos zu entfernen, sodass der Boden besser belüftet wird. Achten Sie darauf, dass der Rasen dabei trocken ist.

