Exotisch, harmlos oder bissig: Zehn Spinnen, denen Sie in Haus und Garten begegnen können

Von: Ines Alms

Teilen

Spinnen gelten in Deutschland meist als harmlose Nützlinge. Es gibt aber auch ein paar ungemütliche und neue zugewanderte Achtbeiner. Eine kleine Bildergalerie.

1 / 10 Die Europäische Schwarze Witwe ist nicht ganz so giftig wie ihre reinschwarze Verwandte, aber man sollte sie nicht streicheln. Sie hat rote, gelbe oder lila Flecken. © blickwinkel/Imago

2 / 10 Bekannt und gefürchtet: Die Garten-Kreuzspinne zwickt zwar, ist aber für den Menschen ungefährlich. © blickwinkel/Imago

3 / 10 Wie aus einem Horrorfilm – die harmlose Zebraspringspinne ist aber ein nützliches Haustier: Sie fängt Fliegen und Mücken. © imagebroker/Imago

4 / 10 Mit einer Körperlänge von bis zu zwei Zentimetern und einer Beinspannweite von bis zu fünf Zentimetern ist die Nosferatu-Spinne ein beeindruckender Anblick. © blickwinkel/Imago

5 / 10 Vorsicht, bissige Spinne! Wenn die Klauen des Ammen-Dornfingers zubeißen, soll es sich wie ein Wespenstich anfühlen. Aber die Tiere sind sehr scheu. © imagebroker/Imago

6 / 10 Eigentlich ist die auf ihre Beute spuckende Speispinne in Mittelmeerländern heimisch. Inzwischen aber auch in unseren Wohnzimmern. © blickwinkel/Imago

7 / 10 Die Klimaerwärmung machts möglich: Inzwischen ist die Zebra- oder Wespenspinne von Süden her schon in der Heide angekommen. © imagebroker/Imago

8 / 10 Nein, das ist kein Weberknecht. Die Zitterspinne frisst im Haus die Mücken weg. © Manfred Ruckszio/Imago

9 / 10 Harmloser Einwanderer: Die Glanz-Krabbenspinne gibt es in einer weißen, gelben oder roten Farbvariante. © blickwinkel/Imago

10 / 10 Der Zeck muss weg? Keine Sorge, es ist nur eine ungefährliche Fettspinne – die aber durchaus mal größere Spinnen verputzt. © blickwinkel/Imago

Sie spucken, sie beißen, sie springen, die Spinnen. Aber in Deutschland hat man, sofern man kein Allergiker ist, von ihnen kaum etwas zu befürchten, selbst wenn einige Exemplare leicht giftig sind. In erster Linie sind es nämlich nützliche Gesellen, oftmals Zuwanderer aus dem Süden, die sich wegen des Klimawandels bis in den Norden des Landes ausbreiten.

In unseren Wohnzimmern und Gärten fangen Spinnen Fliegen und Mücken weg, sorgen also für das kleine Reinemachen. Da ist es schon hilfreich, die oftmals auffälligen Achtbeiner zu erkennen, um sich nicht zu beunruhigen. Diese Bildergalerie zeigt ungewöhnliche Einblicke.