Frostwächter selbst bauen – Sie brauchen dafür nur einen Tontopf und Adventskerzen

Von: Anne Hund

Teilen

Kübelpflanzen im Freien könnten vom frühen Nachtfrost überrascht werden. Doch ein Tontopf und ein paar Adventskranzkerzen ergeben eine erstaunlich effiziente Heizung.

Viele Topfpflanzen im Garten und am Balkon sind kälteempfindlich und müssen bis zum Frühjahr ins Winterlager. Oft liegen die Überwinterungstemperaturen „idealerweise bei fünf bis zwölf Grad Celsius“, wie Experten der Bayerischen Gartenakademie in ihrem Blog informieren. Es eignen sich entweder helle Kellerräume und kühle Wohnräume. Für kalt-unempfindlichere Pflanzen kann man auch Garagen und Kellerschächte nutzen, sowie Kleingewächshäuser mit Frostwächtern.

Frostwächter selbst bauen und auf die Terrasse stellen

Vor allem nachts kann es wieder frostig werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei elektrischen Frostwächtern im Gewächshaus funktionieren die meisten Geräte so, dass sie sich ab einer Frostgrenze von fünf Grad automatisch einschalten und die Luft bis zur gewünschten Temperatur aufheizen. Stehen die Kübel dagegen draußen auf der Terrasse oder am Balkon in einer windstillen Nische, kann man auch auf selbstgebaute, kleine Frostwächter zurückgreifen, die man mit genügend Sicherheitsabstand zu den Kübeln drumherum platziert, damit sie ihnen angenehme Wärme spenden.

Frostwächter selbst bauen: Sie brauchen dafür einen Tontopf und Adventskerzen

Für einen selbst gebauten, kleinen Frostwächter brauchen Sie einen großen, sauberen Tontop ohne Lasur mit einem Loch im Boden, eine Tonschale zum Unterlegen (in jedem Fall einen feuerfesten Untergrund) und eine dicke Kerze wie die vom Adventskranz. So gehen Sie beim Bau vor:

Erst legen Sie die Tonschale unter (oder nutzen den Steinboden auf der Terrasse als Unterlage) und stellen die Adventskerze darauf, die nicht umkippen kann. Dann stülpen Sie den umgedrehten Tontopf mit dem Loch über die angezündete Kerze und sorgen dafür, dass die Kerze auch von unten genügend Luft bekommt. Dafür können Sie zum Beispiel mithilfe von kleinen Steinen eine kleine Erhöhung bauen, auf der der umgedrehte Tontopf stellenweise aufliegt.

Achten Sie zudem darauf, dass oberhalb der Kerze genügend Abstand zum Topf ist und sich kein Ruß bildet. Das Loch oben können Sie auch mit einer kleinen Tonscherbe abdecken, damit es unmittelbar über dem Frostwächter nicht zu heiß wird. Denn Sinn und Zweck ist, dass die Wärme im Inneren des Topfes gespeichert und kontinuierlich nach außen abgegeben wird. Kontrollieren Sie gut, dass der Topf sich erwärmt, aber es nicht zu heiß wird. Sie sollten zudem unbedingt sicherstellen, dass sich nichts Brennbares in der Nähe befindet.

Bei Töpfen mit mehr als 40 Zentimeter Durchmesser können Sie auch zwei Adventskerzen verwenden. Wichtig ist auch hier, dass die Kerzen nicht zu hoch sind.

DIY-Frostwächter für den Balkon oder die Terrasse

DIY-Frostwächter können als kleine „Heizung“ auf der Terrasse oder am Balkon somit ihren Zweck gut erfüllen, man sollte sie jedoch immer gut im Blick haben. Für größere Gewächshäuser eignen sich elektrische Varianten sicherlich besser. Auch ein Wintergarten eignet sich für Hausbesitzer mit genügend Platz natürlich perfekt und bietet für die Pflanzen viel Sonnenlicht.