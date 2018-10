Frau will über Fenster in Haus einsteigen - und bleibt kopfüber stecken

Der Versuch einer Frau in ein Haus einzusteigen, ging gehörig nach hinten los. Plötzlich blieb sie im Fenster stecken - und wurde dabei auch noch gefilmt.

Das Video einer jungen Frau in Jogging-Kleidung macht gerade die Runde in den sozialen Netzwerken. Dort wird ihr Versuch gezeigt, in ein Haus in Blackpool, England, einzusteigen. Bei der Wohnung handelt es sich um das Zuhause einer Freundin, die sich zu der Zeit im Urlaub befand.

Frau will durch Fenster in eine Wohnung - das rächt sich

Die junge Frau wollte den Hund ihrer Freundin aus der Wohnung holen, um mit ihm Gassi zu gehen. Eigentlich hatten sie und eine Bekannte, die mit dabei war, einen Schlüssel für das Haus dabei - dieser blieb jedoch im Schloss stecken und rührte sich nicht mehr.

Deshalb kletterte die junge Dame auf eine Mülltonne und versuchte über ein kleines, offenes Fenster in die Wohnung zu kommen. Es dauerte nicht lange - und die Frau blieb kopfüber stecken, da ihr Fuß in der Fensteröffnung klemmte. Ihre Begleitung hielt dabei die ganze Zeit mit der Kamera drauf und lachte sich über die missliche Lage der Freundin kaputt.

"Warum bin ich über diesen Weg hinein?", jammerte die junge Frau schließlich, während sie feststeckte - was nur für noch mehr Gelächter vonseiten ihrer Begleitung sorgte. Schließlich schaffte sie es, ihren Fuß zu befreien und in die Wohnung zu kommen.

"Die Nachbarn sind alle draußen und am Telefon", bemerkte sie zusätzlich, als sie ihrer Begleitung die Tür öffnete. Diese scheint sich darüber nicht zu genieren. Das Video landete schließlich auf der Facebook-Seite ViralHog, wo die filmende Bekannte noch einmal erklärte, wie es zu dem "ungewollten" Einbruch kam und schloss mit den Worten: "Meine Freundin ist reingekommen, aber sie hatte am ganzen Körper Prellungen."

