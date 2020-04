Frau schwört auf diesen Trick, um Klopapier zu sparen - wären Sie darauf gekommen?

Sie ärgern sich, dass das Klopapier so schnell alle ist? Eine Frau hat einen Trick für sich entdeckt, mit dem sich offensichtlich an den Rollen sparen lässt.

Aufgrund der Corona-Krise haben viele Menschen damit begonnen, Klopapier zu hamstern .

. Andere wiederum machen sich Gedanken darüber, wie Sie Toilettenpapier sparen können.

Eine Frau hat sich etwas einfallen lassen - und ihre Idee im Netz geteilt.

Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen haben zu einer Welle von Hamsterkäufen geführt: Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken und vor allem Klopapier waren plötzlich aus den Regalen der Supermärkte verschwunden und jede neue Lieferung sofort wieder vergriffen. Jeder der noch einen kleinen Vorrat an Toilettenpapier zu Hause hatte, schätzte sich in diesem Moment wohl glücklich, während andere mit einem unvorhergesehen Problem konfrontiert waren: Wie sorge ich dafür, dass mein Klopapier* länger hält?

Klopapier sparen in Corona-Krise: Dieser Tipp soll weiterhelfen

Eine Frau scheint sich darüber viele Gedanken gemacht zu haben und ist zu einem Ergebnis gekommen, um dieses Problem zu lösen. Ihre Idee teilte sie anschließend in der geschlossenen Facebook-Gruppe "Mums Who Budget & Save", in der sich australische Mütter über Möglichkeiten des Sparens austauschen. Ihr Ansatz: Man sollte es sich selbst so schwer wie möglich machen, das Toilettenpapier abzureißen*: "Die Kinder sind von der Schule zu Hause? Das Toilettenpapier wird schneller verbraucht als üblich? Versucht, die Rolle zusammenzudrücken - damit sie sich nicht so schnell dreht und dementsprechend nicht so viel abgerissen werden kann."

Wer schon einmal mit einer flach gedrückten Toilettenrolle zu tun hatte, weiß: Das Papier lässt sich tatsächlich nicht mehr so leicht trennen oder reißt bereits weiter vorne ab - und irgendwann vergeht die Lust, sich damit abzumühen.

Nutzer reagieren begeistert auf Klopapier-Trick

In der Gruppe sind die Reaktionen laut dem Online-Portal Mirror zumindest eindeutig: "Unglaublich! Das probiere ich definitiv aus - für mich selbst!" Eine andere Person meint: "Das mache ich schon seit ein paar Jahren so. Es funktioniert - auch für mich, weil ich weiß, dass ich gerne zu viel nehme."

