Frau fordert ihren Mann auf, die Fugen zu reinigen - seine Methode schockiert sie

Eine Australierin hatte keine Lust, sich mit dem Schmutz an den Badezimmerfugen zu beschäftigen und setzte kurzerhand ihren Mann darauf an. Der hatte eine grandiose Idee.

Als die Australierin Melanie Smiley ihren Mann Tim dazu aufforderte, die schmutzigen Fugen im Bad zu reinigen, dachte sie wohl eher daran, dass er etwas Muskelkraft einsetzen würde. Ihre Gatte hatte aber andere Pläne.

Mann wird beauftragt, hartnäckigen Fugenschmutz zu entfernen - seine Methode überrascht

Anstatt Schwamm oder Lappen in die Hand zu nehmen, griff er kurzerhand zu seinem elektrischen Bohrer und befestigte einen Zahnbürstenkopf daran. "Zuerst war ich schockiert und mein erster Gedanke war, ihn anzuschreien", erinnert sich Melanie Smiley in einem Facebook-Post in der geschlossenen Gruppe "Mums Who Clean" wie das Online-Portal Metro berichtet. "Aber dann sah ich es in Aktion." Dem Beitrag fügte sie ein Video bei, dass den Bürstenaufsatz am Bohrer in Aktion zeigt - und das Gerät wirkt wahre Wunder. Der Schmutz in den Fugenritzen verschwand innerhalb kürzester Zeit und ließ sie weiß glänzend zurück. Mittlerweile wurde das Video wohl wieder entfernt.

Laut Metro zeigten sich die User in den Kommentaren jedoch begeistert von der Idee und lobten Melanies Mann für seinen Ideenreichtum. Die Australierin informierte ihren Gatten über die positiven Reaktionen und berichtete: "Ich habe meinem Mann alle eure Nachrichten gezeigt und er ist stolz auf sich selbst."

Wer den Trick nachmachen will, sich aber nicht sicher ist, wie er den Bürstenaufsatz auf einen Bohrer montieren soll, der braucht nicht lange zu basteln. Produkte dieser Art gibt es bereits auf dem Markt und lassen sich auf dieselbe Weise verwenden - oder Sie verwenden einfach eine ausrangierte, elektrische Zahnbürste.

