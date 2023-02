Blaue oder rote Flaschen entsorgen – in welchen Glascontainer gehören sie?

Von: Anne Hund

Altglas-Container gibt es nur für weißes, grünes und braunes Glas. Viele fragen sich, wie man andersfarbige Flaschen richtig entsorgt.

Man steht vor dem Glascontainer und es scheint eigentlich ganz einfach: Grünes Glas kommt in den grünen Container, braunes Glas in den braunen und durchsichtiges Glas in den weißen Container. Doch wie steht es zum Beispiel mit der blauen Prosecco-Flasche? Spätestens an dieser Stelle kommt so mancher ins Schwanken. Zum Glück wissen Experten Rat.

Altglas richtig entsorgen: Blaue, rote und lila Flaschen gehören ins Grünglas

Die blaue Flasche gehört in den Grünglascontainer, wie der bvse-Fachverband Glasrecycling auf seiner Website erklärt, „denn Grünglas verträgt am ehesten Fehlfarben, ohne dass bei der Herstellung die Farbe von neuen Glasverpackungen beeinträchtigt wird“. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für lila oder rote Flaschen. Auch sie gehören aus diesem Grund ins Grünglas.

Weißglas oder Buntglas? Altglas nach Farben richtig sortieren

Beim Trennen der Farben sollte man nicht nachlässig sein. „Gerät zum Beispiel ein farbiges Glas zwischen das Weißglas, verfärbt sich das gesamte Glas beim Einschmelzen und der Wiedereinsatz ist nur noch sehr beschränkt möglich“, sagt Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“ einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge. Grünglas hingegen kann wie beschrieben beim Einschmelzen und Recyceln mit andersfarbigem Glas vermischt werden, ohne dass dadurch die Farbe beeinträchtigt wird.

Zerbrochene Trinkgläser nicht ins Altglas werfen

Kaputte Trinkgläser gehören zudem in den Restmüll, und nicht in den Altglas-Container. Das Material von Trinkgläsern ist anders zusammengesetzt, als das Glas für Flaschen oder anderen Lebensmittelverpackungen und hat daher einen anderen Schmelzpunkt, wie Ökotest berichtet. Landen Sie fälschlicherweise beim Altglas, kann das zu Problemen beim Recycling führen. Auch viele andere Gegenstände aus Glas gehören nicht in den Altglas-Container, darunter Spiegel, Glühbirnen und Auflaufformen aus Glas.