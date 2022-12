Urinstein entfernen: Cola und Backpulver sorgen für eine blitzblanke Toilette

Von: Andrea Stettner

Teilen

Urinstein in Toiletten und Urinalen sieht nicht nur unschön aus. Die Verschmutzungen können mit der Zeit auch für unangenehme Gerüche sorgen. Fünf Hausmittel helfen.

Die gelblich-braunen Ablagerungen des Urinsteins entstehen immer dann, wenn sich alte Verschmutzungen mit Kalk aus dem Wasser des Spülkastens verbinden. Sie werden sehr fest und hartnäckig – eben hart wie „Stein“. Mit herkömmlichen Putzmitteln ist gegen Urinstein kaum etwas auszurichten. Bevor Sie zu chemischen Reinigungsmitteln greifen, sollten Sie es aber unbedingt mit diesen Hausmitteln versuchen.

Hausmittel wie Essig oder Gebissreiniger entfernen selbst hartnäckigen Urinstein aus der Toilette. © Joko/Imago

Urinstein entfernen mit Natron und Essig

Essig ist eine natürliche Säure und gilt als bewährter Kalklöser im Haushalt. Einfach eine halbe Flasche Essigessenz auf die braunen Verschmutzungen in die Toilette kippen und über Nacht einwirken lassen. Jetzt sollte sich der Urinstein mit der Toilettenbürste lösen lassen. Bei hartnäckigeren Ablagerungen verteilen Sie (wie zuvor) eine halbe Flasche Essigessenz in der Kloschüssel und streuen dann drei bis vier Esslöffel Natron darauf. Am nächsten Morgen putzen Sie die Toilette nochmals durch – fertig!

Zitronensäure entfernt Kalk und Ablagerungen

Auch Zitronensäure wirkt effektiv gegen Kalk und somit auch gegen Urinstein: Geben Sie abends drei bis vier Esslöffel reine Zitronensäure in die Toilette und lassen es über Nacht einwirken. Morgens die Kloschüssel dann nochmals gut durchbürsten und spülen.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Cola und Backpulver

Cola gilt als echter Geheimtipp im Haushalt, sei es zum Rost entfernen oder um den Abfluss zu reinigen. Zusammen mit Backpulver löst das Getränk auch Kalk und Urinstein im Nu:

Zuerst zwei bis drei Päckchen Backpulver in die Toilette schütten. Gießen Sie dann einen viertel Liter Cola darüber – jetzt fängt das Gemisch kräftig zu sprudeln an. Lassen Sie das ganze für mehrere Stunden oder über Nacht einwirken. Anschließend die Toilette nochmals mit der Klobürste durchschrubben – fertig.

Geschirrspültab

Wer eine Spülmaschine im Haushalt hat, kann sich auch mit diesem Wundermittel behelfen: Einfach zwei Spülmaschinentabs ins Becken legen, mehrere Stunden einwirken lassen und sich über eine blitzsaubere Toilette freuen. Alternativ können Sie die Tabs auch in einer Tasse Wasser auflösen und im WC verteilen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Gebissreiniger

Gebissreiniger gelten als ein weiteres bewährtes Hausmittel gegen Urinstein: Legen Sie zwei Tabs in die Toilette und lassen das ganze über Nacht einwirken.

Urinstein vorbeugen

Damit sich Urinstein gar nicht erst bildet und Sie die braunen Ablagerungen umständlich entfernen müssen, sollten Sie regelmäßig die Toilette putzen – und zwar bis unter den Rand – sowie den Spülkasten hin und wieder entkalken. Eine Flasche im Spülkasten hilft übrigens, Wasser zu sparen.