Wenn die Ernte mal wieder größer ausfällt – Einfrieren macht Beeren haltbar

Von: Ulrike Hanninger

Einzeln eingefrorene Blaubeeren bleiben später auch im Beutel nicht aneinander kleben. © Pond5/Imago

Wer mehr Beeren erntet, als er direkt verwerten kann, sollte die Früchtchen einfrieren. Wie Sie vermeiden, dass sie dabei aneinanderkleben, erfahren Sie hier.

Ob Stachelbeeren, Blaubeeren oder Johannisbeeren: Die Erntezeit von dem gesunden Obst fällt auf die Sommermonate. Am meisten gibt es im Garten von Juni bis August zu ernten. Was man nicht direkt verwerten kann, sollte man einfrieren. Und das am besten Beere für Beere. So verhindern Sie, dass sich die Früchte zu einem einzigen großen Klumpen zusammenballen.

Wie Sie beim Einfrieren Schritt für Schritt vorgehen, erfahren Sie auf 24garten.de.

Der Vorteil an dieser Methode ist, dass die Beeren bis zu einem Jahr haltbar werden und bequem nach Bedarf portionierbar bleiben. Man nimmt immer nur so viele Früchte heraus, wie man gerade benötigt. Der feine Geschmack wird gleich mit konserviert.