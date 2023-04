Himbeeren anbauen und die Rankhilfe selber machen

DIY für Garten-Fans

+ © H.R.Mueller/McPHOTO/Imago Damit Himbeer-Pflanzen bestmöglich gedeihen und eine reiche Ernte bringen, sollten ihnen eine Rankhilfe zur Verfügung stehen. (Symbolbild) © H.R.Mueller/McPHOTO/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Himbeeren, die in einem Spalier wachsen können, bringen in der Regel eine größere Ernte ein – und bleiben insgesamt gesünder. Wir zeigen hier, wie Sie die Rankhilfe selbst bauen können.

Damit Himbeeren so gesund wie möglich bleiben, und ganz nebenbei auch noch viele Früchte tragen, sollten sie in einem Spalier oder mit einer Rankhilfe wachsen können. Netter Bonuspunkt: Wenn sie in die Höhe wachsen können, macht das die Ernte für den Menschen (und den Rücken) angenehmer.

24garten.de zeigt, wie man ein Spalier selbst bauen kann.

Klassischerweise sind Spaliere für Himbeeren etwa einen Meter hoch und bestehen aus Pfoten, an denen horizontal Drähte gespannt werden. Das geht aber auch eine Nummer stabiler mit Bambusstäben. Für die DIY-Rankhilfe (für ein drei Meter langes Beet) benötigen Sie laut einem Video von mein schöner Garten: