DIY-Anleitung in fünf Schritten - so klappt es mit dem eigenen Hochbeet

Hochbeete haben allerlei Vorteile. Sie sind leicht gebaut. Redakteurin Lisa Krause aus Fulda hat es selbst ausprobiert. © Lisa Krause/fuldaerzeitung.de

Hochbeete sind mittlerweile fester Bestandteil in vielen Gärten. Kein Wunder, denn die hochgelegten Beete haben allerlei Vorteile. Sie sind leicht gebaut. Eine DIY-Anleitung in fünf Schritten.

Fulda - Sechs Paletten, etwas Folie und – zugegeben – viel, viel Erde – fertig ist das Hochbeet. Mit wenigen Handgriffen und etwas handwerklichem Geschick lässt sich so ein kleines Gartenparadies erschaffen. Und die Ernte wird nicht lange auf sich warten lassen.

„Einen Garten betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen“ lautet ein altes Sprichwort und das trifft wohl den Nagel auf den Kopf. Obwohl ich keinen eigenen Garten besitze, habe ich seit einigen Jahren große Freude daran, zu säen, zu pflanzen, zu mulchen und zu hacken. Denn eine Stunde zwischen Tomaten, Chilis und Kapuzinerkresse ersetzt jede Yoga-Stunde.

Seit gut drei Monaten wachsen in meinem neuen Hochbeet in Fulda zahlreiche Gemüse- und Obstsorten hoch hinaus. Mein erstes Fazit: Unbedingt nachbauen, es lohnt sich allemal! Bequem lässt sich im Stehen ein Gemüsebeet nach dem ganz eigenen Geschmack anlegen.

Worauf beim Bau eines Hochbeetes sowie der Bepflanzung zu achten ist, erfahren Sie hier:

1. Der Aufbau: Wir haben uns für ein Hochbeet aus Paletten entschieden. Das ist wesentlich günstiger als ein gekauftes Exemplar aus dem Baumarkt. Wichtig ist, dass das Hochbeet auf einer ebenen Fläche steht – so steht es sicher und das Wasser fließt später gleichmäßiger ab.

Wer das Hochbeet direkt auf dem Rasen aufbauen möchte, sollte vorher die Grasnarbe entfernen. Für unser Hochbeet haben wir sechs Paletten mit jeweils einer Größe von 1200 x 800 x 144 mm verarbeitet. Diese werden nacheinander gut miteinander verschraubt.

2. Der Schutz: Damit die Wurzeln der Pflanzen im Hochbeet später nicht von Wühlmäusen angeknabbert werden, wird am Boden ein Wühlmausgitter eingesetzt. Außerdem wichtig: eine Hochbeet-Noppenfolie. So rieselt später keine Erde aus den Zwischenräumen der Paletten. Zudem hält sie gut die Feuchtigkeit im Inneren des Hochbeetes, schützt das Holz aber gleichzeitig vor stehendem Wasser.

Aber: Der Boden wird nicht mit Folie abgedeckt! Die Noppenfolie wird ohne Spannung von innen am oberen und unteren Rand an die Paletten getackert. Fertig? Super. Jetzt kann das Hochbeet befüllt werden. Tipp: Die Erde, die später das Hochbeet füllt, ist schwer und kann das Hochbeet auf den langen Seiten mit der Zeit auseinander drücken. Mit zwei der drei Fußelementen einer weiteren Palette kann die Konstruktion von innen verstärken.

3. Die Befüllung: Damit die Pflanzen später hoch hinaus wachsen, benötigen sie allerlei Nährstoffe. Das gelingt mit dem richtigen Nährboden. Nur mit Blumenerde ist es da nicht getan, sonst geht der eigentliche Vorteil verloren: die Verrottung. Sie sorgt nämlich für die Wärme.

Damit gibt es die guten Wachstumsbedingungen im Hochbeet. Befüllt wird das Hochbeet zunächst mit groben Geäst, alter Rinde und Laub, dann folgen Grasnarben, Grasschnitt, feineren Äste und Stroh. Die dritte Schicht besteht aus Komposterde und zum Schluss folgt gute Gemüseerde (circa 20 Zentimeter).

4. Das Bepflanzen: Ist das Hochbeet befüllt, geht es endlich ans Pflanzen. Dafür kommt so einiges an Obst und Gemüse in Frage, da im Hochbeet – meiner Erfahrung nach – so ziemlich alles wächst. Laut Experten enthält das Hochbeet in den ersten zwei Jahren die meisten Nährstoffe, deswegen lohnt es sich anfangs mit so genannten starkzehrenden Pflanzen zu bepflanzen. Sie entziehen dem Boden beim Wachsen besonders viele Nährstoffe, vor allem Stickstoff.

Starkzehrer sind schnell wachsende Pflanzen, die eher große Früchte tragen. Dazu gehören: Tomaten, Gurken, Lauch, Brokkoli, Blumenkohl oder andere Kohlsorten. Die Starkzehrer können mit Mittelzehrern gemischt werden. Dazu gehören beispielsweise Mangold, rote Beete, Kohlrabi oder Zwiebeln. Meiner Erfahrung nach darf man hier aber ruhig mutig sein. Selbst Schwachzehrer wie Salat oder Radieschen wachsen bereits toll im Hochbeet – und schmecken auch schon.

5. Der Platzbedarf: Sind die Pflänzchen anfangs noch ganz klein, werden sie in ein paar Wochen zu riesigen Gewächsen mutieren. Daher sollte unbedingt darauf geachtet werden, nicht zu viele Setzlinge zu pflanzen. Alles braucht seinen Platz. In meinem Hochbeet überragen Brokkoli und Blumenkohl fast alles andere.

Daher gilt:Planen Sie clever und mit reichlich Platz zwischen den Sorten. Problemlos sind Radieschen und Rettiche, Salate und Mangold, Gelbe Rüben und Rote Bete und Zwiebeln. Zucchini, Melonen oder Kürbisse sprengen im Hochbeet jedoch den Rahmen.

