Dieser Fehler sorgt dafür, dass Ihre Spülmaschine nicht richtig wäscht

Teller abwaschen, in die Spülmaschine stellen und anschalten - so schwierig kann es ja nicht sein, oder? Doch hier verbirgt sich schon der Fehler.

Denn bei vielen modernen Spülmaschinen ist es überhaupt nicht mehr nötig die Teller vor dem Spülgang noch einmal abzuwaschen. Wer es tut, sorgt stattdessen eher dafür, dass das Gerät bei zukünftigen Waschgängen nicht mehr richtig wäscht.

Spülmaschine: Darum kann das Vorwaschen des Geschirrs zum Problem werden

Das liegt daran, dass moderne Spülmaschine - also etwa ab 2010 - automatisch einen Schmutzsensor eingebaut haben. Dieser ist dazu da, Wasser und Wasserdruck zu regulieren. Er scannt das Wasser auf den Verschmutzungsgrad und den Fettgehalt und passt daraufhin den Automatikspülgang an. Wenn Sie also die Teller vorher schon abwaschen, geht das Gerät davon aus, dass das Geschirr und Besteck sauberer ist, als es tatsächlich ist. Daraufhin benutzt die Maschine weniger Wasser, weniger Druck, niedrigere Temperaturen - minimiert also insgesamt die Spülleistung.

Die Teller kommen deshalb weniger sauber aus dem Geschirrspüler heraus, als Ihnen vielleicht lieb ist. Obendrein haben Sie durch das Vorspülen unnötig Spülmittel und heißes Wasser verschwendet. Und noch schlimmer: Es könnte sein, dass die Spülmaschine in zukünftigen Waschgängen den Verschmutzungsgrad nicht mehr richtig erkennen kann.

Soll das Geschirr überhaupt nicht mehr vorher abgewaschen werden?

Zunächst einmal sollten Sie sich im Handbuch informieren, ob Ihre Spülmaschine tatsächlich über diesen Schmutzsensor verfügt. Dann können Sie sich das gründliche Vorwaschen sparen und das Geschirr sofort in das Gerät stellen. Grobe Essenreste, die im Sieb hängen bleiben könnten, sollten Sie aber dennoch abkratzen, sonst läuft das Wasser nicht mehr richtig ab.

