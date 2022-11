Dahlien überwintern: Expertentipp – nach den ersten Frösten muss man die Knollen ausgraben

Von: Ines Alms

Nach den ersten Frösten ist es der richtige Zeitpunkt, um Dahlien auszugraben und zu überwintern. Dabei darf man die Knollen nicht verletzen.

Dahlien blühen sehr farbenfroh bis in den Herbst hinein. Die Blumen sind jedoch leider nicht winterhart und würden in der kalten Jahreszeit erfrieren. Doch deswegen muss man nächstes Jahr keine neuen Pflanzen kaufen. Mit ein paar Tipps gelingt es leicht, die Knollen auszugraben und zu überwintern. Man darf nur den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen.

Dahlien überwintern: Nach den ersten Frösten muss man die Knollen ausgraben

Im Spätherbst wird es Zeit, die Dahlien zu kürzen und für die Überwinterung auszugraben. © bodenseebilder.de/Imago

Zu früh dürfen Dahlien nicht aus der Erde, da sie in ihren Knollen Nährstoffe für das folgende Jahr speichern. Sobald in Ihrer Region die ersten Nachtfröste Einzug halten, müssen die Knollen aber raus, rät Gärtner Peter Rasch im NDR Fernsehen. Gut erkennt man das auch daran, dass die Pflanzenteile vertrocknet oder verwelkt sind. Warten Sie dann am besten ab, bis die Erde etwas trocken ist.

Um Dahlien zu überwintern, geht man laut dem YouTube-Kanal Gartenzeile folgendermaßen vor:

Mit einer Gartenschere die Dahlien etwa zehn Zentimeter über dem Boden abschneiden.

Die Pflanzen mit einer Grabegabel aus der Erde holen, indem die Erde von mehreren Seiten eingestochen und gelockert wird. Notfalls vorsichtig einen Spaten verwenden – hier ist es jedoch eher möglich, dass man die Knollen ansticht.

Die Dahlien aus dem Boden heben und die Erde vorsichtig abschütteln. Faulige, weiche oder angestochene Knollen am besten entfernen oder größere verletzte Knollen für eine bessere Wundheilung mit Holzkohle einreiben.

Eine kleine Holzkiste mit Zeitungspapier auslegen und die Dahlien hineinsetzen. Gegebenenfalls Blütenform und Farbe bzw. Dahlien-Sorte auf einem Zettel notieren und dazulegen. Lagern Sie die Dahlien so schräg, dass eventuell vorhandenes Wasser aus den angeschnittenen Stielen herauslaufen kann. Nach einigen Tagen nochmals getrocknete Erde abschütteln und die Knollen mit leicht feuchtem Sand bedecken.

Die Knollen über den Winter dunkel, trocken und kühl bei etwa fünf Grad Celsius aufbewahren, beispielsweise im Keller oder in einer Garage.

Im nächsten Frühjahr ist dann der richtige Zeitpunkt, die Knollen der Dahlien zu teilen. Wenn Sie Dahlien im Kübel kultivieren, können Sie die abgeschnittenen Pflanzen im Topf mit der Erde im Haus überwintern und dabei, falls nötig, gelegentlich etwas anfeuchten. Im Frühling kommen sie dann wieder in frische Erde.