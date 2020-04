Corona-Krise: Darf ich das Osternest draußen verstecken?

Das Osterfest steht vor der Tür und wie es die Tradition will, sollen die Kleinen mit Süßigkeiten überrascht werden. Aber wo sind die besten Verstecke fürs Osternest?

Ostereier, Osterhasen, Schoko-Küken: All das gehört zu einem typischen Osternest.

Nachdem alles liebevoll arrangiert wurde, stellt sich jedoch die Frage: Wo verstecke ich das Osternest am besten? Schließlich soll es nicht auf dem ersten Blick zu sehen sind, andererseits will man es den Kleinen auch nicht zu schwer machen - oder gar jedes Jahr dasselbe Versteck wählen.

Wir haben ein paar Ideen, welche Orte sich für ein Osternest-Versteck eignen - und was Sie in Zeiten der Corona-Krise beachten sollten.

Die besten Osternest-Verstecke in Haus oder Wohnung

Bei schlechtem Oster-Wetter oder nicht vorhandenem Garten findet die Suche nach den Osternestern praktischerweise in Haus oder Wohnung statt. Hier bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für ein Versteck, zum Beispiel:

unter dem Bett

hinter oder unter der Wohnzimmercouch

im Bücherregel zwischen den Büchern

im Kleiderschrank oder in der Kommode

im Geschirrspüler*

in der Waschmaschine*

im Wäschekorb

im Backofen

in Badewanne oder Dusche

in Kochtöpfen

in Mikrowelle*

zwischen den Zimmerpflanzen

Vor allem den Kleinen sollten Sie bei der Suche nach dem Osternest eine kleine Hilfestellung bieten, indem Sie sie mit Tipps wie "Heißer" oder "Kälter" auf die richtige Spur bringen. So vermeiden Sie auch Frust, wenn die Suche zu lange dauert.

Die besten Osternest-Verstecke im Garten

Wenn es das Wetter erlaubt, kann die Suche nach dem Osternest auch draußen im Garten stattfinden. Diese Optionen bieten sich Ihnen:

zwischen oder hinter Pflanzen und Sträuchern

hinter einem Baum

in der Schubkarre

im Gartenhäuschen

in der Hundehütte

im Vogelhäuschen

unter den Gartenmöbeln*

Achten Sie beim Verstecken darauf, dass es sich um eine Stelle handelt, an die die Kleinen auch herankommen. Wenn das Osternest also auf einem Ast landet, sollte sich dieser in Reichweite der Kinder befinden - ebenso beim Vogelhäuschen.

Osternest-Suche in Corona-Zeiten: Darf draußen nach Ostereiern gesucht werden?

Trotz Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise muss die Osternest-Suche im heimischen Garten nicht ins Wasser fallen. So erklärt die Pressesprecherin der Thüringer Polizei, Julia Neumann, im Interview mit MDR, dass auch 2020 die Ostereier im Garten versteckt werden dürfen: "Allerdings nur im Kreis der Familie aus dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person. Dabei sollte zu anderen Menschen im Freien der Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern gewahrt werden."

Auch in Bayern darf der Osterhase kommen, wie eine Mutter auf Nachfrage ihres Sohnes bei der Polizei München herausgefunden hat. "Da zu befürchten ist, dass die Ausgangsbeschränkung auch über Ostern gilt, muss ich eine dringende Frage von meinem Sohn an euch weiterleiten (ich bin hier wohl nicht vertrauenswürdig genug). Unterliegt der Osterhase auch der Ausgangsbeschränkung?", fragte sie auf Twitter. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Der Osterhase ist schlau und verbindet das Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen Luft. Diese ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet er natürlich auf den Mindestabstand von 1,5 Meter und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfoten." Im Gegensatz zu Thüringen herrschen in Bayern aber etwas strengere Ausgangsbeschränkungen. Deshalb darf bei der Ostereier-Suche wohl nur die Familie aus dem eigenen Haushalt dabei sein.

