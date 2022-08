Chilis trocknen: An der Luft und im Ofen haltbar machen

Ob man Chilis im Ofen oder an der Luft trocknet, hängt viel von der Sorte ab. © imagebroker/Imago

Mit einer reichen Chiliernte kommt man sehr gut über den Winter, wenn man die Schoten trocknet. Dies geht einfach an der Luft und schnell im Backofen.

Mit einem sonnigen Plätzchen und etwas Wasser wachsen Chilis nicht nur in ihrer Heimat Südamerika, sondern auch in unseren Breitengraden im Garten oder auf dem Balkon ganz prächtig. Und zwar so gut, dass meist man gar nicht so viel der frischen Chilis aufessen kann. Zum Glück lassen sich die scharfen Schoten ohne kompliziertes Zubehör und ohne Aromaverlust sehr gut haltbar machen, indem man sie trocknet.

Wie das Trocknen der Chilis an der Luft und im Ofen funktioniert, weiß 24garten.de.

Um Chilischoten zu trocknen, bieten sich zwei Methoden sehr gut an: das einfache Trocknen an der Luft und das Dörren im Backofen. Die Variante an der Luft ist einfacher, aber es dauert etwas länger. Diese Methode ist gut für dünnhäutige Chilis wie Cayenne, Thai Dragon oder Tabasco geeignet, da deren Schoten weniger Feuchtigkeit enthalten und leichter trocknen. Dickfleischige Sorten schimmeln schneller, hier wäre die Trocknung im Ofen zu bevorzugen.