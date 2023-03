Calla als Topfpflanze: Es kommen mehrere Standorte infrage

Von: Joana Lück

Callas sind auch als Zantedeschien bekannt. © Miradrozdowski/Imago

Callas oder Zantedeschien sind exotische Schönheiten, die an mehreren Orten – je nach Präferenz – gepflanzt werden können.

Mit ihrem exotischen Äußeren und den vielen Farbvariationen sind Callas beliebte Pflanzen. Als Topfpflanze eignet sich das Aronstabgewächs sehr gut, denn es kommt sogar kurzzeitig mit Staunässe klar.

Wer Zimmer oder Gartenbereiche in einen kleinen Dschungel verwandeln möchte, der greift neben Palmen, Oliven- und Zitronenbäumen oft zu Callas. Mit einer Höhe von bis zu 90 Zentimetern ist die Calla keine Pflanze, die man so schnell übersieht. Steht sie noch in einem ansprechenden Topf, ist der Blickfang garantiert. Das hübsche Gewächs ist außerdem flexibel, was den Standort betrifft.