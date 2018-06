Kennen Sie dieses Haus aus Kindertagen noch? Jetzt steht es zum Verkauf

"Wir Kinder aus Bullerbü" - da kommen Kindheitserinnerungen auf. Das Haus aus der Verfilmung des gleichnamigen Buches von Astrid Lindgren steht nun zum Verkauf.

Im Film ist es als Mellangården bekannt, doch in Wirklichkeit heißt das Haus aus der "Wir Kinder aus Bullbü"-Verfilmung Sevedstorp. Es steht in Vimmerby in der südschwedischen Provinz Kalmar län und hat für die Autorin Astrid Lindgren eine große Bedeutung - schließlich war dies der Geburtsort ihres Vaters und diente als große Inspiration für ihre Geschichten.

Genau dort wurden auch die bekannten Filme gedreht, in denen die Kinder Lisa, Lasse und Bosse mit ihrem Charme alle Zuschauer im Sturm eroberten.

Bullerbü-Haus wird verkauft - so viel ist es wert

Ein Beitrag geteilt von Katrin (@driftwooddesign.ch) am Jul 19, 2017 um 5:49 PDT

Nun steht das rote Haus zum Verkauf - und zwar für 850.000 schwedische Kronen (rund 82.660 Euro), wie das schwedische Blatt Vimmerby Tidning berichtet. Interessenten dürfen sich beim Erwerb über 85 Quadratmeter freuen, die auf drei Zimmer aufgeteilt sind. Zudem gibt es in der Küche einen kuscheligen Ofen.

Ein Beitrag geteilt von Nathalie Klüver (@eineganznormalemama) am Okt 7, 2017 um 8:53 PDT

Das Bullerbü-Haus wurde schon 2017 ausgeschrieben, woraufhin sich viele Interessenten meldeten. Allerdings musste das Angebot von den Maklern zurückgezogen werden, da der Themenpark "Astrid Lindgren Welt" damals Ansprüche erhoben hatte. Nun scheint die Rechtslage aber geklärt, weshalb das Haus wieder inseriert wurde. Hier finden Sie die Annonce.

Auch interessant: Halb abgebrannt und verwahrlost - trotzdem kostet dieses Haus 650.000 Euro.

"Unverbaute Lage" und "gut erhalten": Das bedeuten Immobilien-Codes Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Instagram/driftwooddesign.ch