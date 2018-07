Schön gehört? Diese Tipps retten Ihr Bügeleisen vor Brandflecken

Damit das Bügeleisen einwandfrei funktioniert, muss es regelmäßig gereinigt werden - vor allem an der Sohle.

Über die Jahre wird jedes Bügeleisen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen - da ist die Sohle eher schwarz als glänzend. Diese Tipps lässt Ihr Gerät wie neu aussehen.

Egal, ob verbrannt durch jahrelangen Gebrauch oder verklebt durch Aufdrucke von T-Shirts - es braucht nicht lange und die schön glänzende Sohle eines Bügeleisens wird matt und schwarz. Im schlimmsten Fall hinterlässt diese dunkle Verfärbungen auf der Kleidung, sobald Sie das Gerät das nächste Mal verwenden. Dann heißt es: nicht verzagen. Denn es gibt einige einfache Tricks, die Ihr Bügeleisen wieder erstrahlen lassen.

Bügeleisen reinigen: Dieser Trick hilft immer

Anstatt zu speziellen Reinigungsmitteln zu greifen, sollten Sie sich nach einem Schmutzradierer umsehen, wie ein Tipp auf fragmutti.de lautet. Dabei handelt es sich genau genommen um einen offenporigen Schwamm aus Melaminharz. Für wenige Euro ist er in Drogeriemärkten erhältlich.

Auch interessant: Strahlend weiße Fugen - mit diesem genialen Trick.

Zum Reinigen des Bügeleisens "radieren" Sie einfach solange über die betroffenen Stellen an der Sohle bis die Verschmutzungen verschwunden sind. Dabei muss das Gerät erkaltet sein, da sonst der Schmutzradierer an der erwärmten Oberfläche verklebt. Danach ist das Bügeleisen wieder in einem hervorragenden Zustand.

Brandflecken auf dem Bügeleisen: So werden Sie sie los

Wer ungeeignete Textilien zu heiß bügelt, muss oft mit unschönen Brandflecken an der Sohle rechnen. Die lassen sich jedoch ganz schnell entfernen: Dazu legen Sie einfach Küchenpapier aus und streuen grobes Salz darauf. Darüber fahren Sie einige Male mit dem Bügeleisen und lassen es anschließend abkühlen. Danach wischen Sie mit einem Tuch drüber - schon ist nichts mehr von den Brandflecken zu sehen.

Erfahren Sie hier, wie Sie lästige Deo-Flecken an der Kleidung loswerden.

So reinigen Sie Ihr Bügeleisen mit Backofenspray

Falls die Sohle Ihres Bügeleisens nicht gerade aus Aluminium besteht, haben wir noch folgenden Tipp für Sie: Angebranntes lässt sich auch ganz einfach mithilfe von Backofenspray entfernen. Dazu erhitzen Sie das Bügeleisen nur so weit, dass Sie es noch gefahrlos anfassen können. Dann geben Sie das Backofenspray darauf und lassen den Schaum kurz einwirken. Anschließend wischen Sie das Mittel einfach mit einem Tuch ab und polieren es nach - über die nächste Wäsche gleitet das Bügeleisen wieder wie neu.

Lesen Sie hier, wie Sie Ihren Backofen mit Hausmitteln reinigen.

Von Franziska Kaindl