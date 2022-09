Beste Tomatensauce der Welt: Italienische Mamma weiß, wie es geht

Einfach fantastisch

+ © Panthermedia/Imago Die beste Tomatensauce der Welt von Marcella Hazan besteht nur aus drei Zutaten. © Panthermedia/Imago

Die Tomatensauce von Marcella Hazan ist berühmt. Sie benötigt nur die drei Zutaten Tomaten, Butter und Zwiebeln und ist ganz einfach zuzubereiten.

Natürlich kann man bei einer weltberühmten Tomatensauce schon ahnen, dass weniger eine lange Zutatenliste entscheidend ist als die Art der Zubereitung. Wer könnte sich damit besser auskennen als eine leidenschaftliche Köchin aus dem Land, in dem man mit Tomaten und Pasta aufwächst?

Wie man die beste Tomatensauce der Welt zubereitet, weiß 24garten.de.

Weil Marcella Hazan in ihrer neuen Heimat New York in der Mitte der 1950er-Jahre ihr Zuhause und die traditionelle italienische Küche vermisste, musst sie sich selbst behelfen: Sie gab Kochkurse und schrieb erfolgreich mehrere Kochbücher. Wieso sie mit ihren Rezepten so einen großen Anklang fand, wird nach der Zubereitung der besten Tomatensauce der Welt verständlich, die man die meiste Zeit allein vor sich hinschmurgeln lässt.