Nicht nur für Barbie-Fans: Die schönsten Blumen für einen pink bepflanzten Garten

Von: Ines Alms

Ob Tulpe, Fuchsie oder Strauchmalve – zahlreiche Blumensorten gibt es von sanften Rosatönen bis hin zu kräftigem Magenta. Eine Auswahl für Balkon und Garten.

Auf der diesjährigen Bundesgartenschau in Mannheim wurde eine Gärtnerei aus Dinslaken mit der „Großen Goldmedaille“ für ein außergewöhnlich farbenfrohes Staudensortiment ausgezeichnet. Darunter auch ein „Barbie“-Themengarten mit, wie sollte es anders sein, einer Auswahl an Stauden in verschiedenen Pink- und Rosatönen. Wer ein großer Barbie-Fan ist oder einfach nur den Farbton gern mag, kann sich im heimischen Garten sein eigenes Motto-Beet mit Blumen aus der pinken Farbwelt anlegen.

Ton-in-Ton und typisch Barbie: Die schönsten Blüher für ein verspieltes Beet

Das Tränende Herz, auch Flammendes Herz genannt, darf in einem Barbie-Garten nicht fehlen. © blickwinkel/Imago

Blumenbeete in Rosa- und Pinktönen wirken oft romantisch oder verspielt – aber mit der richtigen Kombination der Farbtöne auch elegant. Und mit Sicherheit immer sehr harmonisch. Die Auswahl an einjährigen Blumen und mehrjährigen Stauden ist groß, daher können Sie sich ganz nach Geschmack und nach der Blütezeit der Pflanzen orientieren.

Folgende Blumen blühen von Hell-Rosa bis Purpurrot:

Sorte Blühfarbe Blütezeit Tränendes Herz rosa bis pink Mai bis August Geranien rosa bis pink Mai bis Oktober Phlox (z.B. 'Bright Eyes') tiefrosa Juli bis August Storchschnabel (z.B. 'Mavis Simpson') rosa Juni bis Oktober Herbstaster (z.B. 'Purple Dome') purpurrot September bis Oktober Rosa Schafgarbe rosa bis rot Juni bis August Tulpen rosa bis rot März bis Juni Hyazinthen (z.B. 'Jan Bos') purpurrot März bis Mai Alpenveilchen rosa bis rot je nach Sorte (fast ganzjährig) Strauchmalve rosa bis rot Juni bis Dezember Japanischer Spierstrauch (z.B. 'Anthony Waterer') rosa bis pink Juni bis September Garten-Eibisch (z.B. 'Magenta Chiffon') magenta Juli bis September Fuchsie (z.B. 'Gracilis') rosa bis purpur Juli bis September Clematis (z.B. 'Ooh La La') pink-rosa Mai bis September

Standortansprüche bei Beetplanung berücksichtigen

Bei der Pflanzung oder Aussaat sollte man außerdem beachten, ob die Blumen etwa zur gleichen Zeit oder zeitversetzt blühen sollen. Wer sich nicht auf Dauer festlegen möchte, sollte einjährige Blumen wählen. Wenn Sie das Beet planen, ist zudem die Wahl des Standorts wichtig, denn die Pflanzen haben oft unterschiedlichen Ansprüche – während beispielsweise das Tränende Herz den Halbschatten mag, bevorzugt die Geranien die Vollsonne.

Wenn Ihnen das Rosa im Folgejahr zu viel wird, können Sie die Pflanzen im Garten umsetzen und sehr gut mit blauen und weißen Blumen kombinieren.