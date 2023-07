Ausgetrocknetes Hochbeet? Vier Tipps helfen – außer Gießen

Von: Joana Lück

Damit Gemüse und Kräuter prächtig gedeihen können, ist eine ausreichende Wasserversorgung im Hochbeet unerlässlich. Mit diesen Tipps können Sie einem Austrocknen entgegenwirken.

Hochbeete erfreuen sich besonderer Beliebtheit, denn sie ermöglichen Gärtnern auf kleinerem Raum. Allerdings heißt das nicht, dass Gärtnerinnen und Gärtner den Anbau 1:1 auf das Hochbeet übertragen können. Denn an diesem Standort herrschen andere Voraussetzungen als auf dem Gartenboden. Beispielsweise erwärmen sich Hochbeete stärker, weshalb sie auch öfters austrocknen. Folgende Tipps wirken dem entgegen.

Bessere Wasserversorgung garantiert

Hochbeete sind wärmer als das Gartenbeet und trocknen häufiger aus. © Martin Schroeder/Imago

Wenn Sie gefühlt mehrmals am Tag das Hochbeet bewässern müssen, ist dies nicht nur sehr aufwändig, es deutet auch darauf hin, dass in Ihrem Hochbeet besonders viel Wasser direkt an der Oberfläche verdunstet. Folgende Tipps helfen:

Ollas verwenden: Mit Tontöpfen kann man Hochbeete wunderbar und gleichmäßig mit Feuchtigkeit versorgen, wie Der kleine Horrorgarten weiß. Denn die Behälter werden mit Wasser befüllt und im Hochbeet vergraben, wo sie durch die Wand langsam Wasser an die Erde abgeben. Die Feuchtigkeit kommt direkt an den Pflanzenwurzeln an und verdunstet nicht an der Oberfläche.

Beetoberfläche mulchen: Auch das Mulchen kann einen positiven Effekt auf den Feuchtigkeitshaushalt des Hochbeets haben. Verwenden Sie z. B. Rasenschnitt, Brennnesseln oder Stroh.

Bodenhilfsstoffe verwenden: Klassische Hochbeeterde bietet zwar Nährstoffe für Gemüse, ist aber nicht sonderlich gut im Speichern von Wasser, wie Der kleine Horrorgarten weiß. Werden aber sogenannte Bodenhilfsstoffe aus fossilen Ablagerungen und Steinen unter die Erde gemischt, kann die Erde so mehr Wasser speichern und abgeben. Zu diesen Stoffen zählen Algenkalk, Tonmehl, Pflanzenkohle sowie Perlite.

Folien auslegen: Ein weiterer Tipp ist es, das Innere des Hochbeets mit Folien aus Kunststoff auszukleiden. So bleibt mehr Feuchtigkeit im Inneren, wie Hammerkauf.de weiß.

Ist Ihr Hochbeet nicht ausgetrocknet, aber stattdessen abgesackt? So gehen Sie beim Auffüllen vor.