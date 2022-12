Nur zehn Minuten – sieben Mini-Aufräumprojekte für mehr Ordnung im Leben

Von: Anna Heyers

Manchmal scheint der Aufwand zum Aufräumen so groß, dass man sich kaum aufraffen kann. Wer allerdings zehn Minuten investiert, kann schon große Effekte erzielen.

Zu Hause gibt es viele Bereiche, in denen sich schnell viele kleine Dinge ansammeln. Die lassen dann ganze Räume geradezu unordentlich aussehen. Damit es in Zukunft nicht mehr dazu kommt, kann man sich an die zehn-Minuten-Regel halten. Hierbei gilt es, sich je einem Bereich für zehn Minuten zu widmen und diesen in Schuss zu bringen. Wer das regelmäßig macht, muss sich auch um etwaigen Besuch keine Sorgen mehr machen. Wobei anstehender Besuch natürlich auch eine Motivation sein kann.

1. Den Flur aufräumen

Schuhe, Post, Taschen, Schlüssel – im Flur wird fast alles abgeladen und liegen gelassen, was man beim Heimkommen so in der Hand oder dabei hatte. Hier gilt es jetzt, einmal alles an seinen festen Platz zu verfrachten – oder sogar für neue Plätze zu sorgen. Hier ist vielleicht auch eine clevere Einrichtung des Flurs gefragt. Schuhe ins Schuhregal oder unter die Bank, Taschen und Jacken an die Garderobe, Schlüssel in die Schale auf der Kommode oder ans Schlüsselbrett. Wenn man jetzt nach Hause kommt, hat alles einen eigenen Platz – auch, wenn man sich selbst erst dran gewöhnen muss. Das wird mit der Zeit einfacher.

Für mehr Motivation Wohnung in kleine Abschnitte aufteilen Die ganze Wohnung aufräumen kann viel Zeit und viel Kraft kosten – und die Motivation ist dahin. Wer das Chaos einteilt, zum Beispiel in einzelne Zimmer oder Bereiche und sich dafür eine bestimmte Zeit setzt, braucht insgesamt vielleicht länger. Die kleineren Einheiten sind jedoch auch überschaubarer und die Motivation nicht so schnell wieder weg. Tipp: Ein Timer oder eine Stoppuhr helfen ungemein, um die Zeit im Blick zu behalten.

2. Das Bett im Schlafzimmer

Alleine das Bett frisch zu beziehen, sorgt schon für ein ganz neues Wohngefühl. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch gleich die umherliegende Wäsche auf- und wegräumen und Kleinigkeiten an die entsprechenden Stellen legen. Ist noch Zeit? Dann einmal mit einem Staubwedel über Bettrahmen und Nachttisch wischen, und die gute Nacht kann kommen.

3. Wäsche gleich abnehmen

Es kann so einfach sein, auch wenn der Alltag oft anders aussieht: Ist die gewaschene Wäsche trocken, sollte sie gleich abgenommen und in den Schrank oder die Kommode eingeräumt werden. Wer sich ständig nur vom Ständer bedient, hat den auch immer im Blick – und das wirkt, ob man will oder nicht – immer etwas unfertig. Achten Sie aber darauf, wo die Wäsche zum Trocknen aufgehängt wird, in einigen Räumen droht nämlich Schimmel.

4. Geschirr aus- und wegräumen

Ganz egal, ob man per Hand mit Schwamm und Bürste abwäscht oder eine Spülmaschine benutzt: Hier sollte ein ähnliches Prinzip gelten, wie bei der Wäsche. Ist das Geschirr sauber und trocken (Spülmaschine), sollte man es gleich in die entsprechenden Schränke und Schubladen verteilen. Beim händischen Abwasch kommt das Abtrocknen zwar noch dazu – dafür wirkt die gesamte Küche danach gleich aufgeräumter und größer.

5. Schubladen ausmisten

Haben Sie auch so eine (oder gar mehrere) Schubladen mit Dingen? Da liegen beispielsweise vergessene Briefe, Gummibänder, ein Schraubendreher, Kabel und vielleicht sogar ein Messer herum. Dazu irgendwelcher Kram, an dessen Funktion man sich vielleicht schon nicht mehr erinnert, vertrocknete Stifte und, und, und. Seien wir mal ehrlich: Die meisten dieser Sachen werden kaum noch gebraucht. Also heißt es jetzt, in den nächsten zehn Minuten diese Schublade auszuräumen und zu schauen, ob etwas Wichtiges darunter ist. Wenn nicht, hat man jetzt wieder Platz – vielleicht für Handschuhe oder kleine Regenschirme?

Schubladen wie diese gibt es in den meisten Haushalten: voller Kram und Zettel, mit Stiften, Gummibändern und Batterien. Hier lohnt sich ein Ausmisten richtig. © xKathleenxFinlayx/Imago

6. Badezimmer: ran an die Kosmetik

Schauen Sie doch mal in Ihre Badezimmerschränke und -regale und fragen Sie sich, ob bestimmte Deos, Shampoos oder Cremes noch benutzt werden. Alles, was so gut wie leer ist, wird am besten nach vorne gestellt und aufgebraucht. Das, was nicht mehr den aktuellen Geschmack trifft, kann entsorgt (benutzte Kosmetikprodukte) oder auch verschenkt werden (vielleicht an Freunde oder Familienmitglieder). Übrigens: Das Aussortieren gilt auch für die Hausapotheke, bekommt dafür aber eigene zehn Minuten. Vorsicht, abgelaufene Medikamente sollten weder in Toilette noch im Hausmüll landen. Und auch an andere weitergegeben werden sollten verschreibungspflichtige Medikamente nicht.

7. Kühlschrank von innen

Zugegeben, von außen stört das Innere des Kühlschranks wohl kaum. Werden aber Lebensmittel darin vergessen, laufen aus oder sind schlecht verpackt, kann das zu unschönen Gerüchen führen. Aus diesem Grund sollte man sich zehn Minuten Zeit nehmen, um das Innere einmal zu prüfen. Ist alles noch haltbar und gut verschlossen, wo schimmelt es? Muss etwas bald aufgebraucht werden? Ist noch etwas Zeit, kann man den Kühlschrank auch einmal mit Essigwasser auswischen. Das hilft gegen schlechte Gerüche und hält Bakterien im Zaum.