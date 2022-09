Apfelgelee selbst machen: Aus nur zwei Zutaten

Von: Joana Lück

Apfelgelee ist eine gute Möglichkeit, Äpfel zu verwerten. © Mykola/Imago

Ob auf dem Brot oder zu Käse: Apfelgelee schmeckt sehr gut und ist aus eigens geernteten Äpfeln auch noch gesünder als das Pendant aus dem Supermarkt.

Ein Blick in den Gartenkalender verrät: Der Herbst ist da und damit auch die Hauptzeit für Apfelernte. Bis in den späten Oktober hinein werden noch Braeburn, Elstar und Co. von den Bäumen geschüttelt und gepflückt.

Wer die leckeren Früchte aus der Familie der Rosengewächse nicht immer nur pur essen möchte oder sie zu Apfelkompott verarbeiten möchte, der sollte sich an diesem schnellen Apfelgelee von 24garten.de versuchen.

Für die Zubereitung von Apfelgelee eignen sich besonders eher säuerliche Sorten wie Boskop, Cox, der weiße Klarapfel und Granny Smith, da die Äpfel noch ordentlich gesüßt werden. Die Zubereitung des Gelees nimmt lediglich 45 Minuten in Anspruch und ist kinderleicht.