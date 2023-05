Der Verjüngungsschnitt am Apfelbaum sorgt für eine reichhaltige Ernte

Teilen

Eine Streuobstwiese ist wie ein eigenes Naturschutzgebiet. © blickwinkel/Imago

Mit wenigen Schnitten zu mehr Äpfeln: Alte Apfelbäume zu schneiden, lohnt sich. Durch den Verjüngungsschnitt erhöhen Sie die Ernte und der Baum bleibt gesund.

Mehr zum Thema Mit einem Verjüngungsschnitt erzielen Sie eine reichhaltige Apfelernte

Äpfel sind das beliebteste Obst in Deutschland. Die bekanntesten und wichtigsten Anbaugebiete für Äpfel in Deutschland liegen in der Nähe von Hamburg (Altes Land), in der Bodensee-Region und in Sachsen-Anhalt. Ein oft vergessenes Anbaugebiet: der eigene Garten. Damit die Apfelbäume dort lange ertragreich bleiben, gibt es einiges zu beachten – insbesondere wenn der Baum schon etwas in die Jahre gekommen ist. Wir zeigen, wie Sie mit einigen Tipps und Tricks Ihren Apfelbaum verjüngen können. Wie man alte Apfelbäume richtig schneidet, weiß 24garten.de.

Der Natur ihren Lauf lassen, klingt erstmal gut. Doch bei einem Obstbaum wie dem Apfelbaum führt das zu weniger Früchten und macht den Baum anfälliger für Krankheiten und Windschäden. Alte Bäume treiben außerdem weniger aus und die Früchte werden kleiner. Schneidet man den Apfelbaum zurecht, kann das neue Triebe ermöglichen und den Baum verjüngen.