Bei Ameisen im Kübel helfen Zitronensaft und Gurkenschale

Von: Joana Lück

Ameisen sind im Garten häufige Gäste. © Sweetcrisis/Imago

Ameisen sind im Garten keine Seltenheit. Doch wenn sich die Insekten in Kübeln und Blumentöpfen niederlassen, ist es Zeit zum Handeln.

Ameisen zählen zu den lästigeren Insekten, insbesondere, wenn sie in großen Zahlen auftreten oder sich in der Wohnung tummeln. Denn die Tiere richten nicht selten Schaden an, da sie im Garten Pflanzen anknabbern oder im Haus auf Nahrungssuche gehen. Auch wenn Ameisen nicht zu den Schädlingen zählen – es gibt genug Gründe, sie loszuwerden. Im Kübel sollten Sie den Tieren mit Essig und anderen Hausmitteln auf den Leib rücken.

Ameisen sind wertvolle Mitglieder im Ökosystem, denn sie bringen beim Bau ihrer Nester Biomasse in den Boden und entfernen Aas und tote Insekten.